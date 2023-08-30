Баланс в пользу дополнительного налогообложения доходов банков сейчас очевиден

Это рекордный месячный показатель прибыли банковской системы за все время публикации таких данных (как минимум с 2009 года).

За январь–июль 2023 года прибыль банков достигла 83,2 млрд грн. Это также исторически рекордный показатель для указанного периода.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль увеличилась в 25 раз, по сравнению с семью месяцами 2021 года – в 2,1 раза. То есть даже с учетом девальвации прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 58% (в валютном эквиваленте с $1,44 млрд за семь месяцев 2021 года до $2,27 млрд за соответствующий период 2023 года).

Для сравнения вся прибыль за 2021 год, которая до этого была лучшей для банковской системы по доходности, годовой финансовый результат составил 77,4 млрд грн.

Основной источник доходов – чистые процентные доходы (ЧПД) – выросли до 111,4 млрд грн, увеличившись на 41% по сравнению с семью месяцами 2022 года и на 75%, если сравнивать с таким же периодом 2021 года.

Чистые комиссионные доходы также продолжали возобновляться, увеличившись на 16% по сравнению с семью месяцами 2023 года. Впрочем, были все еще меньше на 19%, чем за аналогичный период 2021 года.

Отчисления в резервы под возможные убытки в июле оставались умеренными – 0,3 млрд грн. За семь месяцев с начала текущего года они составили 4,9 млрд грн. Это в 15 раз меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 18% меньше, чем в 2021 году.

Читайте также Налог на сверхприбыли. Как Рада заберет у банков 10 млрд грн в бюджет

Следовательно, текущее финансовое состояние банков остается устойчивым, умеренные отчисления в резервы под возможные убытки свидетельствуют о стабилизации негативных ожиданий по поводу перспектив признания неработающих кредитов (NPL). Доля NPL в кредитном портфеле банков в последние два месяца сокращалась, в абсолютном значении за первую половину года сократилась на 7 млрд грн.

Первые оценки результатов стресс-тестов 20 крупнейших банков также выявили отсутствие значительной потребности в капитализации. На первое августа показатель адекватности регулятивного капитала, являющегося главным индикатором платежеспособности банков, составил 24,3% (при минимуме 10%). И это также исторический рекорд.

Бесспорно, высокая доходность банков вместе с регуляторными послаблениями со стороны НБУ стали основной линией защиты, позволившей банкам зарезервировать убытки, обусловленные войной, и поддерживать капитал на должном уровне.

Еще раз отмечу, что основным источником этих доходов являются чистые процентные доходы, львиную долю которых (почти 80%) обеспечили операции с государственными ценными бумагами, в первую очередь депозитными сертификатами. Это фактически безрисковые операции для банков, прибыль по которым определяется как поднятием коридора ставок НБУ, так и значительным объемом свободной ликвидности.

Избыток банковской ликвидности – это действительно производная от значительного нерыночного дефицита бюджета (около 25% ВВП), обусловленного войной и преимущественно внешними источниками его финансирования. Среднедневные остатки по депозитным сертификатам увеличились со 130 млрд грн в феврале 2022 года до 505 млрд грн в августе 2023 года. То есть за полтора года войны профицит свободной ликвидности в депсертификатах вырос почти в четыре раза. И это с учетом того, что часть ликвидности, связанная через нормативы обязательных резервов, выросла более чем в пять раз: с 54 млрд грн до войны до 298 млрд грн сейчас (часть из которой сейчас инвестирована банками в бенчмарк ОВГЗ, также приносящий доход).

Структурная ликвидность, обусловленная войной и природой финансирования дефицита военного бюджета, а также валютными ограничениями, никуда не денется в ближайшее время. Ликвидность продолжит увеличиваться. А значит, ее нужно будет связывать, в том числе через операции с государственными ценными бумагами, что и является главным источником процентных доходов банков.

Еще раз отмечу, я с большим уважением отношусь к банковскому сообществу и профессии. Конечно – это, прежде всего, бизнес, целью которого является получение прибыли. Со своей стороны Комитет ВР делал все возможное, чтобы поддержать банковский бизнес во время войны.

Впрочем, сейчас баланс в пользу дополнительного налогообложения доходов банков очевиден. Мотивация нового временного налога неоднократно озвучивалась – возможность профинансировать действующие и дополнительные бригады для поддержки контрнаступления. Все, что мы собираем налогами, сейчас идет на отпор российской агрессии.

Во время войны идеальных решений не бывает, но уверен, вместе с НБУ, банковскими ассоциациями, банками, экспертным сообществом мы сможем принять решение о временном дополнительном налогообложении прибыли банков для поддержки обороны и Вооруженных Сил Украины. Комитет и я, как его председатель, всегда настроен на конструктивное сотрудничество, а не на пустой хайп в социальных сетях.