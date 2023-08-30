UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Баланс в пользу дополнительного налогообложения доходов банков сейчас очевиден

Цей матеріал також доступний українською
Баланс в пользу дополнительного налогообложения доходов банков сейчас очевиден

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
30.08.2023, 15:30

Банки продолжают получать исторически рекордные доходы. По данным НБУ, финансовый результат банков в июле составил +15,5 млрд грн

Это рекордный месячный показатель прибыли банковской системы за все время публикации таких данных (как минимум с 2009 года).

За январь–июль 2023 года прибыль банков достигла 83,2 млрд грн. Это также исторически рекордный показатель для указанного периода.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль увеличилась в 25 раз, по сравнению с семью месяцами 2021 года – в 2,1 раза. То есть даже с учетом девальвации прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 58% (в валютном эквиваленте с $1,44 млрд за семь месяцев 2021 года до $2,27 млрд за соответствующий период 2023 года).

Для сравнения вся прибыль за 2021 год, которая до этого была лучшей для банковской системы по доходности, годовой финансовый результат составил 77,4 млрд грн.

Основной источник доходов – чистые процентные доходы (ЧПД) – выросли до 111,4 млрд грн, увеличившись на 41% по сравнению с семью месяцами 2022 года и на 75%, если сравнивать с таким же периодом 2021 года.

Чистые комиссионные доходы также продолжали возобновляться, увеличившись на 16% по сравнению с семью месяцами 2023 года. Впрочем, были все еще меньше на 19%, чем за аналогичный период 2021 года.

Отчисления в резервы под возможные убытки в июле оставались умеренными – 0,3 млрд грн. За семь месяцев с начала текущего года они составили 4,9 млрд грн. Это в 15 раз меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 18% меньше, чем в 2021 году.

Читайте также
Налог на сверхприбыли. Как Рада заберет у банков 10 млрд грн в бюджет

Следовательно, текущее финансовое состояние банков остается устойчивым, умеренные отчисления в резервы под возможные убытки свидетельствуют о стабилизации негативных ожиданий по поводу перспектив признания неработающих кредитов (NPL). Доля NPL в кредитном портфеле банков в последние два месяца сокращалась, в абсолютном значении за первую половину года сократилась на 7 млрд грн.

Первые оценки результатов стресс-тестов 20 крупнейших банков также выявили отсутствие значительной потребности в капитализации. На первое августа показатель адекватности регулятивного капитала, являющегося главным индикатором платежеспособности банков, составил 24,3% (при минимуме 10%). И это также исторический рекорд.

Бесспорно, высокая доходность банков вместе с регуляторными послаблениями со стороны НБУ стали основной линией защиты, позволившей банкам зарезервировать убытки, обусловленные войной, и поддерживать капитал на должном уровне.

Еще раз отмечу, что основным источником этих доходов являются чистые процентные доходы, львиную долю которых (почти 80%) обеспечили операции с государственными ценными бумагами, в первую очередь депозитными сертификатами. Это фактически безрисковые операции для банков, прибыль по которым определяется как поднятием коридора ставок НБУ, так и значительным объемом свободной ликвидности.

Избыток банковской ликвидности – это действительно производная от значительного нерыночного дефицита бюджета (около 25% ВВП), обусловленного войной и преимущественно внешними источниками его финансирования. Среднедневные остатки по депозитным сертификатам увеличились со 130 млрд грн в феврале 2022 года до 505 млрд грн в августе 2023 года. То есть за полтора года войны профицит свободной ликвидности в депсертификатах вырос почти в четыре раза. И это с учетом того, что часть ликвидности, связанная через нормативы обязательных резервов, выросла более чем в пять раз: с 54 млрд грн до войны до 298 млрд грн сейчас (часть из которой сейчас инвестирована банками в бенчмарк ОВГЗ, также приносящий доход).

Структурная ликвидность, обусловленная войной и природой финансирования дефицита военного бюджета, а также валютными ограничениями, никуда не денется в ближайшее время. Ликвидность продолжит увеличиваться. А значит, ее нужно будет связывать, в том числе через операции с государственными ценными бумагами, что и является главным источником процентных доходов банков.

Читайте также
Сколько на депсертификатах НБУ заработали банки Ахметова, Ярославского, Порошенко

Еще раз отмечу, я с большим уважением отношусь к банковскому сообществу и профессии. Конечно – это, прежде всего, бизнес, целью которого является получение прибыли. Со своей стороны Комитет ВР делал все возможное, чтобы поддержать банковский бизнес во время войны.

Впрочем, сейчас баланс в пользу дополнительного налогообложения доходов банков очевиден. Мотивация нового временного налога неоднократно озвучивалась – возможность профинансировать действующие и дополнительные бригады для поддержки контрнаступления. Все, что мы собираем налогами, сейчас идет на отпор российской агрессии.

Во время войны идеальных решений не бывает, но уверен, вместе с НБУ, банковскими ассоциациями, банками, экспертным сообществом мы сможем принять решение о временном дополнительном налогообложении прибыли банков для поддержки обороны и Вооруженных Сил Украины. Комитет и я, как его председатель, всегда настроен на конструктивное сотрудничество, а не на пустой хайп в социальных сетях.

Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
налог на прибыльбанкиДаниил Гетманцев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 