Баланс на користь додаткового оподаткування прибутків банків зараз очевидний

Це рекордний місячний показник прибутку банківської системи за увесь час публікації таких даних (щонайменше з 2009 року).

За січень — липень 2023 року прибуток банків сягнув 83,2 млрд грн. Це також історично рекордний показник для зазначеного періоду.

Проти аналогічного періоду минулого року прибуток збільшився у 25 разів, проти семи місяців 2021 року — у 2,1 раза. Тобто навіть з урахуванням девальвації прибуток проти аналогічного періоду 2021 року збільшився на 58% (у валютному еквіваленті із $1,44 млрд за сім місяців 2021 року до $2,27 млрд за відповідний період 2023 року).

Для порівняння увесь прибуток за 2021 рік, який до цього був найкращим для банківської системи за прибутковістю, річний фінансовий результат склав 77,4 млрд грн.

Основне джерело прибутків — чисті процентні доходи (ЧПД) — зросли до 111,4 млрд грн, збільшившись на 41% проти семи місяців 2022 року і на 75% проти такого самого періоду 2021 року.

Чисті комісійні доходи також продовжували відновлюватись, збільшившись на 16% у порівнянні із сімома місяцями 2023 року. Утім були все ще меншими на 19% за аналогічний період 2021 року.

Відрахування в резерви під можливі збитки у липні залишались помірними – 0,3 млрд грн. За сім місяців з початку поточного року вони склали 4,9 млрд грн. Це у 15 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 18% менше, ніж у 2021 році.

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Отже, поточний фінансовий стан банків залишається стійким, помірні відрахування в резерви під можливі збитки свідчать про стабілізацію негативних очікувань щодо перспектив визнання непрацюючих кредитів (NPL). Частка NPL у кредитному портфелі банків останні два місяці скорочувалась, в абсолютному значенні за першу половину року скоротилась на 7 млрд грн.

Перші оцінки результатів стрес-тестів 20 найбільших банків також виявили відсутність значної потреби у докапіталізації. На перше серпня показник адекватності регулятивного капіталу, що є головним індикатором платоспроможності банків, становив 24,3% (за мінімуму 10%). І це є також історичним рекордом.

Безперечно, висока прибутковість банків разом із регуляторними послабленнями з боку НБУ стали основною лінією захисту, яка дозволила банкам зарезервувати збитки, обумовлені війною, та підтримувати капітал на належному рівні.

Вкотре зазначу, що основним джерелом цих прибутків є чисті процентні доходи, левову частку яких (майже 80%) забезпечили операції з державними цінними паперами, насамперед депозитними сертифікатами. Це фактично безризикові операції для банків, прибуток за якими обумовлюється як підняттям коридору ставок НБУ, так і значним обсягом вільної ліквідності.

Надлишок банківської ліквідності – це насправді похідна від значного неринкового дефіциту бюджету (близько 25% ВВП), обумовленого війною та переважно зовнішніми джерелами його фінансування. Середньоденні залишки за депозитними сертифікатами збільшились зі 130 млрд грн у лютому 2022 року до 505 млрд грн у серпні 2023 року. Тобто за півтора року війни профіцит вільної ліквідності у депсертифікатах зріс майже учетверо. І це з урахуванням того, що частина ліквідності, зв’язана через нормативи обов’язкових резервів, зросла більш ніж у п’ятеро: із 54 млрд грн до війни до 298 млрд грн зараз (частина з якої зараз інвестована банками в бенчмарк ОВДП, що також приносить дохід).

Структурна ліквідність, обумовлена війною і природою фінансування дефіциту військового бюджету, а також валютними обмеженнями, нікуди не подінеться найближчим часом. Ліквідність продовжить збільшуватись. А отже її потрібно буде зв’язувати, зокрема через операції з державними цінними паперами, що і є головним джерелом процентних доходів банків.

Вкотре наголошу, я з великою повагою ставлюсь до банківської спільноти і професії. Звісно – це насамперед бізнес, метою якого є отримання прибутку. Зі свого боку, Комітет ВР робив усе можливе, аби підтримати банківський бізнес під час війни.

Утім зараз баланс на користь додаткового оподаткування прибутків банків є очевидним. Мотивація нового тимчасового податку неодноразово озвучувалась — можливість профінансувати діючі та додаткові бригади для підтримки контрнаступу. Все, що ми збираємо податками зараз йде на відсіч російській агресії.

Під час війни ідеальних рішень не буває, але впевнений, разом з НБУ, банківськими асоціаціями, банками, експертною спільнотою ми зможемо ухвалити зважене рішення щодо тимчасового додаткового оподаткування прибутку банків для підтримки оборони й Збройних Сил України. Комітет і я, як його голова, завжди налаштований на конструктивну співпрацю, а не на порожній хайп у соціальних мережах.