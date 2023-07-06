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Без отказа от налички снижать налоги нет смысла

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Без отказа от налички снижать налоги нет смысла

член Украинского общества финансовых аналитиков
06.07.2023, 22:30

Почти половина денег в Украине – в наличных. От европейцев отстаем в разы.

Сможет ли Украина отказаться от наличных денег?

У меня для вас три новости:

1. Эффективность налоговой реформы 10-10-10 или других вариантов без реформирования системы наличного обращения будет близка к нулю.

Цель – за 5 лет хотя бы догнать Чехию с 13,5% наличных денег в денежной массе.

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2. Никакого запрета наличных делать не нужно, требуется плавное медленное давление через регулирование рынка наличной гривны (кто не банкир, возможно, для Вас будет новостью, но в стране давно существует межбанковский рынок наличной гривны, которую покупают за безналичную).

3. Подключать налоговиков к базам данных СЕП и банковским платежам можно только после снижения налоговой нагрузки.

Ну и в целом, в ОП молодцы те, кто толкает такие прогрессивные идеи – это настоящая реформа финансовой системы, которая способна сменить Украину, хотя и оставит без работы крышующих налоговый схематоз.

А потому в перспективе исчезновение схематоза приведет к уменьшению коррупции (но не из-за уменьшения доли наличных денег в обращении, а из-за разрушения схематоза).

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