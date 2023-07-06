Без відмови від готівки знижувати податки немає сенсу

Чи зможе Україна відмовитись від готівки?
У мене для вас три новини:
1. Ефективність податкової реформи 10-10-10 чи інших варіантів без реформування системи готівкового обігу буде близька до нуля.
Мета – за 5 років хоча б наздогнати Чехію з 13,5% готівки в грошовій масі.
2. Ніякої заборони готівки робити не потрібно, потрібен плавний повільний тиск через регулювання ринку готівкової гривні (хто не банкір, можливо, для Вас буде новиною, але в країні давно існує міжбанківській ринок готівкової гривні, яку купують за безготівкову).
3. Підключати податківців до баз даних СЕП та банківських платежів можна тільки після зниження податкового навантаження.
Ну і в цілому, в ОП молодці ті, хто штовхає такі прогресивні ідеї – це справжня реформа фінансової системи, яка здатна змінити Україну, хоча і залишить без роботи тих, хто кришує податковий схематоз.
А тому в перспективі зникнення схематозу призведе до зменшення корупції (але не через зменшення частки готівки в обігу, а через руйнування схематозу).
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