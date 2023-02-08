Что случилось с Форвард Банком? Догнала неэффективная бизнес-модель

Форвард Банку уже давно – много лет назад и много лет подряд – говорили: меняйте бизнес-модель, сокращайте расходы на топменеджмент, увеличивайте долю непроцентных доходов – у вас она непропорционально мала, диверсифицируйте доходы и расходы.

Но банк не соглашался, реагируя так – вы ничего не понимаете, мы знаем, как вести бизнес.

В скобках отмечу, когда от банка слышишь такие фразы – у всех не получилось, а у нас получится, мы лучше вас знаем, что делать, у нас уникальная бизнес-модель и прочее, – это 100% гарантия, что там повышенные риски и рано или поздно все закончится провалом. Это касается не только банковских учреждений.

Почему же Национальный банк закрыл Форвард Банк? Далее – по сути, без конспирологии и отсылки к его русским корням (финучреждение контролировал российский водочный магнат и владелец холдинга Российский Стандарт Рустам Тарико. – Ред.).

1. К концу 2022 года Форвард Банк – действующий банк с отрицательным регулятивным капиталом: минус 16 млн гривень на 1 ноября 2022-го. Следовательно – нулевые нормативы адекватности/достаточности основного и регулятивного капитала. И в кучу еще, конечно, превышение "неключевых" нормативов – Н7, Н8, Н9. И еще изюминка на этом торте – нарушение норматива устойчивого финансирования NSFR: 79% при минимальном требовании в 90%.

Напомню. Минимальные пруденциальные требования – 200 млн грн по регулятивному капиталу, 7% достаточность основного капитала ("Норматив Н3"), 10% адекватность регулятивного капитала ("Норматив Н2").

2. Такого, конечно, не может быть в мирное время – банк с отрицательным капиталом (что регулятивным, что основным). Ибо, как только значение капитала приближается к половине минимальных требований, Национальный банк Украины обязан – не "вправе", а "обязан" – его вывести с рынка, признать неплатежеспособным. На сленге банкиров – "отправить в рекруты" (по фамилии председателя ФГВФЛ Светланы Рекрут).

3. Сейчас, в военное время, так может быть. Потому что Нацбанк своим постановлением №23 от 25 февраля 2022 года установил, что не применяет к банкам меры воздействия за нарушение экономических (пруденциальных) нормативов. Затем это стало еще нормой закона о банках во время действия военного положения.

4. Выходит интересный казус. Банк нарушает практически все нормативы. Но Нацбанк не имеет права вывести его с рынка именно за это.

Вправе за другое. К примеру, за невыполнение обязательств. Либо перед вкладчиками, либо определенными рыночными операциями. Это называется "картотека". Или перед самим Нацбанком – если бы банк не возвращал рефинансирование в установленные сроки. Или перед какими-то другими банками – если бы он не возвращал взятые межбанковские кредиты.

Но у Форвард Банка нет ни рефинансирования, ни межбанка (точнее, есть – 2 млн гривень, но это ни о чем).

То есть если Нацбанк не выводит банк, хотя последний уже давно нарушает "капитальные" нормативы, значит, что картотеки там нет. В этом и казус.

5. Что произошло с Форвард Банком ? Если коротко, используя сленг Нацбанка, "догнало". "Догнала" неэффективная бизнес-модель.

6. Капитал Форвард Банка – а это более миллиарда гривень уставного капитала – "съели" убытки прошлых лет, ожидаемый ущерб 2022-го плюс непокрытый кредитный риск.

"Пруденциальные резервы" – это достаточно длинная тема, разница между резервами по международным стандартам финансовой отчетности и пруденциальными резервами, которые банки должны формировать в соответствии с нормами, устанавливаемыми местным регулятором.

Если простыми словами – в банке много кредитов не обслуживается, несмотря на то, что банк продолжает начислять по ним процентные доходы (а затем вынуждены эти доходы резервировать, если они не получены в течение определенного периода). Легко проверить: за 10 месяцев общий процентный доход банка 647 млн гривень, начисленных и неполученных процентов около 232 млн гривень, то есть более трети (36,1%). Следовательно, реально не работают более трети кредитов.

Теперь с другой стороны зайдем. Чистых кредитов в банке на начало 2022 года было около 1,57 млрд гривень. Из них отрезервировано примерно 150 млн, из которых 90 млн – резервы по начисленным доходам. Следовательно, остается 60 млн. А должно быть не менее 500 млн гривень, исходя из того, что не обслуживается, пусть, треть, для равного счета.

Следовательно, остальные 440 млн гривень мы должны увидеть как прямое влияние на капитал (когда убытков за P&L еще не признано, то есть собственный капитал еще не просел, но регулятивный капитал уже просел) – из-за непокрытого кредитного риска (НКР) и других увеличений расчетного убытка в этом году. Мы их и видим – НКР в банке – 366 млн гривень. Остальное он должен доформировать прямо, резервами.

7. При чем здесь "догнало"? При чем здесь бизнес-модель?

Форвард Банк – розничный банк. У таких банков во время кризисов больше процент неплатежей, чем у комбинированных банков или специализирующихся на корпоративном кредитовании. Да и в мирное время тоже. Это компенсируется более высокой процентной маржей и более высоким (точнее, математически, более низким) показателем операционной эффективности – Cost-to-Income Ratio, CIR. Проще – розничные банки должны иметь CIR лучше среднего по системе. Должны быть более эффективными, чтобы компенсировать операционной эффективностью ожидаемый больший процент невозвратов по сравнению с банками с другой бизнес-моделью.

8. Что здесь у Форвард Банка было? Было то, что CIR банка всегда превышала и среднюю, и медиану CIR по системе.

Пример 2021 года. Средняя 55%, медиана 73%, CIR Форвард Банка 79%. 79% – уже сам по себе опасный показатель, очень близкий к критическому. Даже не для розничного банка опасен. Что уж говорить о розничном. Для сравнения – Универсал Банк, также классический розничный банк, имел CIR 60%, немного хуже среднего, но, в принципе, достаточно безопасный.

9. Почему так высок CIR? Двумя словами, точнее, двумя факторами: высокие админзатраты (читать, зарплаты ключевого персонала); низкие комиссионные доходы по сравнению с процентными.

10. Это то, на что мы в Нацбанке несколько лет подряд говорили Форвард Банку – работайте с бизнес-моделью, у вас слишком высокие расходы и небольшие доходы, как для такой розничной модели, которую вы выбрали. Оно "догонит". Что отвечал банк? Что-то из цикла "мы вас услышали". Дальше – наблюдение немного стагнировало и не доглядело. Поэтому имеем, что имеем.

Резюмируя

1. Форвард Банк "догнало". Не потому, что у него российские акционеры, а потому, что его бизнес-модель неэффективна.

2. "Догоняет" всех. Банкиры часто думают и говорят – это другие дураки, а мы умные, нас-то не догонит. Догонит.

3. Что с этим делать? Можно вывести банк прямо сейчас и нарваться на суды – потому что выводить из-за нарушений нормативов сейчас противозаконно. Можно дождаться появления "картотеки", а там она появится обязательно, если акционеры не дадут капитала.

4. Что с деньгами вкладчиков банка? Ничего. В Украине вся сумма, все 100% средств физлиц, гарантированная государством, на время действия военного положения и после него тоже. Почти 100% обязательств (точнее, 97,4%) банка – это средства физлиц. Денег бизнеса там почти нет – около 3 млн гривень, и все по требованию. Бывает.

5. История с Форвард Банком – это отдельно взятая история. История слабой эффективности при выбранной бизнес-модели. Многие банки также будут иметь отрицательный капитал. Не для всех это будет следствием бизнес-модели. Скорее – будет следствием войны.

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