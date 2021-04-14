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Эра черных коллекторов закончилась – теперь должников защищает закон. Но работы еще много

Эра черных коллекторов закончилась – теперь должников защищает закон. Но работы еще много

первая замглавы Национального банка Украины
14.04.2021, 17:02

Правила для коллекторов. Первый шаг done: вступил в силу закон 1349-IX о регулировании их деятельности. Но еще много работы по его имплементации (укр)

Сьогодні набув чинності, а за три місяці вводиться в дію закон №1349-IX про врегулювання колекторської діяльності. Роками саме колекторські послуги були найменш регульованим сегментом ринку. Та що казати – зовсім не регульованим. 

Фінансові компанії, банки могли для стягнення боргу залучати фактично будь-кого, будь-яку юридичну особу без жодних ліцензії. І фінансові регулятори не мали жодних важелів впливу.

Й так було роками. Ринок мікрокредитів бумив, деякі фінкомпанії видавали позики без будь-якої перевірки. Як результат – сегмент колекторських послуг зростав ніби на дріжджах.

Проблема не могла вирішитися сама собою. Як тільки Національний банк став регулятором ринку небанківських фінустанов, ми почали шукати рішення. Разом з депутатами, гравцями ринку. Так з’явився довгоочікуваний законопроєкт. 12 квітня його вже підписав президент, а сьогодні, 14 квітня, він набув чинності. 

Що змінює закон

Вже від сьогодні розпочинається трансформація ринку роботи з заборгованістю за кредитами.

Відтепер заборонені неетичні методи роботи колекторів – погрози, шантаж, цілодобові дзвінки, вимагання, поширення персональної інформації про боржників, безкінечні дзвінки родичам та знайомим.

Крім цього, Національний банк розпочинає роботу над Реєстром колекторських компаній. За три місяці він має запрацювати. У ньому повинні будуть зареєструватися усі колектори, а до цього – надати Нацбанку достатню інформацію, зокрема про власників та керівників. 

У Реєстрі будуть лише прозорі та легальні компанії. І банки та фінкомпанії повинні будуть співпрацювати лише з такими гравцями.

Чому ми сподіваємось, що закон спрацює

Звісно, є прямі важелі впливу на колекторів. Заборони, штрафи, контроль – це класика. 

Але найголовніша зброя цього документу – це обов’язок банків та фінкомпаній співпрацювати виключно з легалізованими добросовісними колекторами. Щоб вирішити таку складну проблему, як свавілля недобросовісних колекторів, легше вплинути саме на попит на такі послуги. Цього разу ми вирішили зайти додатково з боку контролю дій кредиторів. 

Безумовно, див не буває. Всі гравці не стануть чемними вже сьогодні. Ринок звик жити без будь-яких правил. Тому упродовж 2021 року Національний банк як регулятор повинен продемонструвати стійку позицію та відданість.

Ми не проти ринку колекторів. Він буде завжди, допоки люди братимуть кредити і не повертатимуть. Але ринок має бути цивілізованим. Тут жодних сумнівів. 

Мають бути правила, мають бути фільтри. Жодних "чорних" колекторів, жодних недобросовісних гравців з методами стягнення боргів "за межами добра й зла".

Сьогодні увесь фінансовий ринок має відчути свою відповідальність. Адже недобросовісні методи окремих гравців псують репутацію всього ринку.

Огигінал

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НБУ Катерина Рожкова коллекторы колектори дзвонять колектори Закон 1349-IX закон о работе коллекторов
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