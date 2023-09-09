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Как бесконтрольность НБУ породила неадекватность его действий

Цей матеріал також доступний українською
Как бесконтрольность НБУ породила неадекватность его действий

продюссер, член Наблюдательного совета ЧАО "Луцьк Фудз"
09.09.2023, 17:29

После введения налога на сверхприбыли банки повысят ставки кредитования для бизнеса. Сможет ли он в таких условиях развиваться?

С начала повышения учетной ставки до 25% я был уверен, что это опасный и бессмысленный шаг. Инструмент трансформации в нашей несовершенной финансовой системе не работает: после роста учетной депозитные ставки банки не повысили. Они не верили, что такая бессмыслица может затянуться надолго. А ставку по депозитам потом не убавишь. Надо платить.

В то же время НБУ ставку по депсертификатам (инструмент исключительно для банков) повысил до уровня учетной. В результате за счет государства банки получили сверхприбыли и "забили" на кредитование.

Почему на средства госбюджета? Потому что превышение доходов над расходами Нацбанка должно идти в бюджет. Плата по депсертификатам на таком уровне увеличивает расходы НБУ кратно, поэтому снижает его прибыль.

Да и со ставками кредитования на уровне 25% и выше бизнесу очень тяжело, а банкам меньшие ставки неинтересны (есть безопасный, не требующий резервов, инструмент депсертификатов). Ставку повысили; кредитование (читай – экономику) убили. Банки получили сверхприбыль на средства государства.

Думаете, удержали от девальвации? Нет. Вся, полученная от государства избыточная гривна, при первой возможности выльется на валютный рынок. В конце концов, это уже происходит. Имеющие избыточную ликвидность в гривне переводят ее в валюту. Все равно международные доноры за это заплатят. Но так будет не всегда.

Теперь сделаем следующий бессмысленный шаг – введем налоги на эту сверхприбыль. Вместо того чтобы убрать ненужный механизм получения этой сверхприбыли — бессмысленную ставку рефинансирования на уровне 22% по сравнению с инфляцией в 8,6%.

Что, в конце концов, будет? Банки повысят ставки кредитования для бизнеса, обосновывая новым налогом. О развитии предпринимательства в Украине уже нечего говорить, а теперь это и банкам, да и предпринимателям будет неинтересно — нет бизнеса, кроме краж на государстве, коррупции и наркотиках, который выдержал бы такие ставки.

Прикрывать свои действия войной тоже будет возможно не всегда.

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Баланс в пользу дополнительного налогообложения доходов банков сейчас очевиден

Более того, я как банкир в прошлом, вам гарантирую, что банки ничего не заплатят с "процентной маржи". Все свои процентные доходы подравняют таким образом, что процентные доходы будут равны процентным расходам. Остальную маржу банки возьмут с клиента, кредитуемого "комиссионными доходами", которые не попадают в это "дополнительное налогообложение". И вся эта бессмыслица будет продолжаться: банки будут получать сверхдоходность от депозитных сертификатов НБУ (читай – государства). Госбюджет ничего не получит.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
банкиНациональный банк Украиныдепозитные ставкибанковское кредитирование
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