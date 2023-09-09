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Як безконтрольність НБУ породила неадекватність його дій

Этот материал также доступен на русском
Як безконтрольність НБУ породила неадекватність його дій

продюсер, член Наглядової Ради ПрАТ "Луцьк Фудз"
09.09.2023, 17:29

Після введення податку на надприбутки банки підвищать ставки кредитування для бізнесу. Чи зможе він у таких умовах розвиватися?

Від початку підвищення облікової ставки до 25% я був певен, що це — небезпечний та безглуздий крок. Інструмент трансформації в нашій недосконалій фінансовій системі не працює: після зростання облікової депозитні ставки банки не підвищили. Вони не вірили, що таке безглуздя може затягнутись надовго. А ставку за депозитами потім не зменшиш. Треба платити. 

Водночас НБУ ставку за депсертифікатами (інструмент виключно для банків) підвищив до рівня облікової. В результаті коштом держави банки отримали надприбутки та "забили" на кредитування.

Чому коштом держбюджету? Тому що перевищення доходів над видатками Нацбанку має йти в бюджет. Плата ж за депсертифікатами на такому рівні збільшує витрати НБУ кратно, тому знижує його прибуток.

Та й зі ставками кредитування на рівні 25% і вище бізнесу дуже важко, а банкам менші ставки нецікаві (є безпечний, такий, що не вимагає резервів, інструмент депсертифікатів). Ставку підвищили; кредитування (читай – економіку) вбили. Банки отримали надприбутки коштом держави.

Думаєте, втримали від девальвації? Ні. Уся, отримана від держави, надлишкова гривня за першої ліпшої нагоди виллється на валютний ринок. Зрештою, це вже відбувається. Ті, хто має надлишкову ліквідність у гривні, переводять її у валюту. Все одно міжнародні донори за це заплатять. Але так буде не завжди.

Тепер зробімо наступний безглуздий крок – введемо податки на ці надприбутки. Замість того, щоб прибрати непотрібний механізм отримання цих надприбутків — безглузду ставку рефінансування на рівні 22% проти інфляції у 8,6%.

Що зрештою буде? Банки підвищать ставки кредитування для бізнесу, обґрунтовуючи новим податком. Про розвиток підприємництва в Україні вже годі говорити, а тепер це й банкам, та й підприємництву буде нецікаво — немає бізнесу, крім крадіжок на державі, корупції та наркотиках, який би витримав такі ставки.

Прикривати свої дії війною теж буде можливо не завжди.

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Ба більше, я як банкір у минулому, вам гарантую, що банки нічого не заплатять із "відсоткової маржі". Всі свої процентні доходи підрівняють таким чином, що відсоткові доходи будуть дорівнювати відсотковим витратам. Решту маржі банки візьмуть із клієнта, якого кредитують "комісійними доходами", які не попадають в це "додаткове оподаткування". І все це безглуздя буде продовжуватись: банки будуть отримувати наддохідність від депозитних сертифікатів НБУ (читай – держави). Держбюджет не отримає нічого.

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Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
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