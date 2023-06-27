Как вернуть Украине проблемные кредиты госбанков

По убеждению специалистов банковского сектора, низкий уровень возврата долгов в Украине был одним из факторов, препятствовавших инвестициям в Украину еще до начала полномасштабного вторжения. Несовершенное регулирование процедур банкротства позволяет должникам годами уклоняться от выполнения своих обязательств перед кредиторами.

Ожидалось, что Кодекс Украины по процедурам банкротства (КУзПБ), введенный в действие в 2019 году, исправит ситуацию. Однако, невзирая на многочисленные изменения в Кодекс, он не оправдал ожиданий. Поскольку старые проблемы не устранены, а новые – продолжают проявляться во время его применения украинскими судами.

Как следствие, процедура банкротства на сегодняшний день является неэффективной и долговременной.

По итогам круглого стола на тему: "NPL в государственных банках: особенности работы во время войны" сформулированы 12 неотложных изменений в процедуры банкротства, которые помогут госбанкам вернуть долги по неработающим кредитам государству, так как к началу 2023 года объем неработающих кредитов в госбанках составил около 320 млрд грн.

12 ключевых изменений для повышения эффективности процедур банкротства:

1. Внедрение надлежащего судебного контроля над соблюдением сроков процедур и полнотой действий ликвидатора.

Средние сроки рассмотрения дел о банкротстве уже давно превысили нормативную продолжительность и составляют от 3 до 10 (если не более) лет.

Поэтому законодательно в Кодексе необходимо закрепить четкую ответственность суда и арбитражного управляющего за соблюдение сроков процедуры банкротства.

Также целесообразно предусмотреть в КУзПБ принцип судебного контроля и принцип официального выяснения обстоятельств, по которым суд будет обязан самостоятельно выяснять и давать оценку всем обстоятельствам дела в процедурах банкротства (неплатежеспособности) при рассмотрении процедурных вопросов, отчетов и оценке эффективности деятельности арбитражного управляющего.

2. Устранение недостатков процедуры реализации имущества на электронных аукционах в банкротстве.

Случаи срыва торгов из-за повышения ставки с последующими судебными обжалованиями аукциона, чтобы придать "токсичности" лоту. Также имеются факты неперечисления гарантийного взноса на счета банкрота после неуплаты цены лота, а при значительном размере гарантийного взноса – нет никаких гарантий сохранности средств, в частности, из-за отсутствия ответственности электронных площадок.

Также на сегодняшний день обычные районные суды блокируют определениями об аресте аукционы о продаже объектов, которые стоят сотни миллионов гривен.

Предлагается внести изменения в КУзПБ, законодательство в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и постановления КМУ о порядке реализации имущества, которыми предусмотреть следующее:

норму о переходе права покупки лота к другим участникам, сделавшим следующую самую высокую ставку, в случае, если победитель аукциона не оплатил цену лота (вместо проведения нового аукциона, который вновь срывается связанными с должником лицами);

норму об аккумулировании гарантийных взносов не на счетах площадок, а на счетах ГП "Прозорро.Продажи", или предусмотреть альтернативность использования для проведения аукционов по решению комитета кредиторов (обеспеченного кредитора по имуществу, являющемуся предметом обеспечения) — электронной торговой системы ГП "СЕТАМ";

изменить, что аресты, налагаемые на имущество банкрота (т.е. после открытия ликвидационной процедуры), не могут быть основанием для отмены или признания недействительными аукционов, а также основанием для отказа в регистрации за покупателем права собственности на приобретенное имущество.

3. Изменение норм КУзПБ для автоматического (без каких-либо разрешений суда) прекращения моратория после истечения 170 дней со дня возбуждения дела о банкротстве.

При принятии КУзПБ одной из прогрессивных идей были нормы, предоставлявшие право обеспеченным кредиторам начать взыскание залога, если рассмотрение дела (процедуры распоряжения) затягивалось более чем на 170 дней.

Однако в сентябре 2021 года эти нормы были фактически нивелированы Верховным Судом, который заключил, что кредитор должен получать согласие суда. Для того чтобы заработало автоматическое прекращение моратория, как предохранитель затягивания рассмотрения дела, необходимо внести изменения в несколько норм Кодекса, чтобы обеспеченный кредитор для реализации своих прав не обращался в таких случаях за разрешением в суд, который и так уже допустил превышение сроков процедуры банкротства. На сегодняшний день без получения такого разрешения суда все действия кредитора по обращению взыскания на имущество суды признают незаконными.

4. Предоставление обеспеченному кредитору права голоса в представительных органах кредиторов путем внесения соответствующих изменений в КУзПБ.

В базе правового статуса и размера прав кредитора обязан быть размер задолженности (основное обязательство), а не наличие обеспечительных договоров. Практика иностранных стран по отсутствию права голоса обеспеченного кредитора (учитывая защищенность его имущественных интересов наличием обеспечения) может быть целесообразна исключительно в случае надлежащего соблюдения сроков и всех процедур в банкротстве. В наших реалиях отсутствие права голоса на собрании и комитете кредиторов у обеспеченных кредиторов (как правило банковских учреждений) ведет к злоупотреблениям и затягиванию рассмотрения дел.

5. Необходимость реформирования Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих при Минюсте (изменения в КУзПБ и акты Минюста) для надлежащего контроля за деятельностью арбитражными управляющими по делам о банкротстве.

Несмотря на тотальное несоблюдение сроков продолжительности процедуры банкротства, факты многочисленных злоупотреблений, умышленные действия в ущерб кредиторам, следует однозначно констатировать, что деятельность Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих при Минюсте уже давно не выполняет функцию дисциплинирования арбитражных управляющих.

Институт ответственности арбитражных управляющих не работает, потому что констатация факта несовершенства процедур банкротства в Украине логически вызывает вопрос установления причин и виновных в этом лиц. То есть, если есть недостатки процедуры, то должны быть виновные в этом. Не способствует этому и принцип формирования комиссии, в которой кроме сотрудников Минюста подавляющее большинство имеют арбитражные управляющие.

Следовательно, есть все основания полагать, что деятельность Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих при Минюсте при рассмотрении жалоб больше похожа на механизм избегания арбитражными управляющими ответственности или наказания неугодных, а не на надлежащее рассмотрение жалоб кредиторов и предоставление надлежащей оценки и привлечения к ответственности за злоупотребление арбитражных управляющих.

Отдельно следует отметить, что решения и мотивы принятых решений комиссией не публикуются. Отсутствие четкой понятной дисциплинарной практики ведет к злоупотреблениям, непрозрачности и безнаказанности.

Кроме того, давно назрела необходимость представительства кредиторов в составе Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих и изменения порядка рассмотрения жалоб, поскольку рассмотрение подавляющего большинства жалоб осуществляется региональными работниками Минюста, определяемыми единолично руководителем департамента, а результаты такой проверки не рассматриваются и не утверждаются Дисциплинарной комиссией.

6. Установление в КУзПБ обязанности ликвидатора готовить и представлять кредиторам и суду план-график проведения ликвидационной процедуры.

В Кодексе отсутствует конкретный перечень необходимых действий, очередности и сроков их совершения ликвидатором в ликвидационной процедуре, что приводит к затягиванию процедуры и злоупотреблениям. Составление плана-графика проведения ликвидационной процедуры придаст предсказуемость ликвидационной процедуре для кредиторов, будет мотивировать и дисциплинировать ликвидатора соблюдать сроки процедуры и одновременно позволит учесть специфику каждого конкретного дела. Такие изменения уже давно назрели, потому что на сегодняшний день в случае открытия дела о банкротстве контрагента никто из кредиторов не может спрогнозировать, ни сроки продолжительности дела о банкротстве, ни возможные расходы на его сопровождение, ни возможные размеры поступлений средств в этой процедуре.

7. Предусмотреть в КУзПБ обязанность ликвидатора согласовывать с комитетом кредиторов и обеспеченным кредитором — в отношении имущества, являющегося предметом обеспечения, передачи в пользование (в т.ч. под видом хранения) третьим лицам имущества банкрота; без такого согласия после открытия ликвидационной процедуры такие сделки утрачивают силу.

На практике, в основном, процедуры банкротства в Украине с участием банковских учреждений начинаются передачей активов банкрота и переводом операционной деятельности на другую связанную с должником компанию. В то же время это происходит без согласия кредитора-ипотекодержателя и без уплаты кредиторам никаких платежей по погашению долгов.

После такой передачи должник становится заинтересованным в максимальном затягивании процедуры банкротства (обжалование требований Банка, создание других искусственных препятствий в рассмотрении дела). В то же время для должника действует мораторий, не позволяющий кредиторам перейти к взысканию долгов другим способом; также мораторий обуславливает невозможность начисления каких-либо штрафных санкций и процентов по кредиту (запрещено начислять в том числе процентов согласно ст. 625 ГК) и другим обязательствам.

Для контроля за процедурой банкротства недобросовестному должнику остается только "завести" в дело "дружественных" кредиторов для получения большинства голосов в собрании и комитете кредиторов и максимального затягивания рассмотрения дела.

Предлагается установить понятные и четкие правила, согласно которым кредиторы (обеспеченный кредитор — в отношении имущества, являющегося предметом обеспечения), а не единолично ликвидатор, будут определять условия передачи имущества во владение и пользование другим лицам.

8. Усовершенствование норм КУзПБ по вознаграждению ликвидатора и обязательности предварительного согласования расходов с обеспеченным кредитором.

Вознаграждение арбитражных управляющих и текущая судебная практика по взысканию вознаграждения с кредиторов (то есть взыскания за весь срок пребывания в деле и независимо от результатов деятельности арбитражного управляющего) являются предпосылкой затягивания рассмотрения дел о банкротстве. Такой подход в своей основе содержит оплату не результата, а оплату времени – в условиях тотального нарушения сроков продолжительности процедур банкротства. Предлагается внесение изменений в Кодекс, которым запретить взыскание вознаграждения с кредиторов, предусмотреть размер вознаграждения от сроков и суммы погашения требований кредиторов, выплату вознаграждения осуществлять после удовлетворения требований и возможность его добровольного авансирования кредиторами под конкретный план-график проведения ликвидационной процедуры (см. п. 6).

9. Установить в КУзПБ норму о начале отсчета срока исковой давности на предъявление требований к лицам, несущим субсидиарную ответственность по обязательствам банкрота.

В соответствии с выводами Верховного Суда срок на предъявление требований лицам, несущим субсидиарную ответственность за должника, составляет три года и начинает свое течение с даты признания банкротом. Такой подход создает умышленные основания для затягивания процедуры банкротства и приводит к освобождению от ответственности лиц, своими действиями приведших к неплатежеспособности банкрота.

На практике процедуры банкротства продолжаются значительно дольше, что приводит к избеганию ответственности бенефициарными собственниками за действия по доведению до банкротства и уклонению от исполнения обязательств перед кредиторами.

10. Ужесточить уголовную ответственность за доведение до банкротства.

Согласно статье 219 Уголовного кодекса Украины умышленное доведение до банкротства карается штрафом от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет.

То есть, размер штрафа меньше суммы расходов на судебный сбор и авансирования вознаграждения при инициировании возбуждения дела о банкротстве. Кроме того, такая санкция статьи относит это преступление к преступлениям небольшой тяжести, фактически нивелирует любое применение этой статьи.

Необходимы изменения в статью 219 Уголовного кодекса Украины.

11. Устранить препятствия в инициировании добросовестными кредиторами процедур банкротства путем исключения из КУзПБ нормы о "споре о праве".

Наличие в КУзПБ нормы о наличии "спора о праве" как основания отказа в открытии производства значительно усложняет основания возбуждения дела, даже по сравнению с тем, как было до введения в действие КУзПБ. Эта норма ведет к невозможности инициирования банкротства добросовестным кредитором (недобросовестный должник всегда возражает против требований несвязанного с ним кредитора, чтобы дольше не отдавать долги и пользоваться имуществом). Предлагается внести изменения в Кодекс, которыми исключить указанную норму как основание для отказа в открытии производства по делу о банкротстве; суд должен формально констатировать наличие спора и отказывать кредитору в признании требований.

12. Изменить порядок назначения арбитражного управляющего при открытии производства по делу/изменения к заключительным и переходным Положениям КУзПБ.

Возвратить механизм избрания кандидатуры арбитражного управляющего для назначения в дело с помощью автоматизированной системы, исключив соответствующие изменения в Заключительные и переходные положения КУзПБ. Добросовестные кредиторы поддерживают независимое от воли заинтересованных лиц избрание кандидатуры арбитражного управляющего для участия в деле.

Вместо выводов

Со дня введения в действие Кодекса Украины по процедурам банкротства следует констатировать, что, несмотря на неоднократные принятые изменения в этот Кодекс, положение дел по защищенности кредитора в банкротстве с каждым годом только ухудшается.

Десятилетиями процедура банкротства, к сожалению, является механизмом минимизации долговых обязательств бенефициаров бизнеса, а не процедурой возврата долгов.

При этом усовершенствование нормативного регулирования банкротства позволит не только увеличить процент возврата NPL банковским учреждениям, но и улучшит инвестиционную привлекательность Украины.

Без улучшения эффективности в этой сфере существенно уменьшаются шансы на реализацию наших ожиданий послевоенных западных инвестиций в экономику Украины, ведь защищенность кредитора в вопросах возврата задолженности – составная часть защищенности инвестора.