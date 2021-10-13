Мецгер и коммуникации. Надеюсь, быльше никому не захочется "паковать" журналистов

С Мецгером я познакомился 26 лет назад. Мы общались о становлении независимой Украины, важностии построения в стране устойчивой демократии и, конечно, о свободной журналистике и свободе слова как залоге успеха двух предыдущих процессов.

Мецгер был образованным, эрудированным, интеллигентным человеком, который умел слушать, слышать, задавать правильные вопросы и аргументировано отвечать на вопросы, заданные другими. Только этого Мецгера звали Ларри, а в Киеве он проводил собеседования со студентами, подавшими заявки на участие в программе обмена, финансируемой правительством США.

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Во многом благодаря нашей встрече я открыл для себя новый во всех смыслах этого слова мир. В том числе, основные принципы стратегических коммуникаций и связей с общественностью.

По иронии судьбы, другой, уже украинский Мецгер, поступок которого расследуют правоохранители, обсуждают украинские политики, профессиональное сообщество и активное меньшинство "рядовых" граждан, провел всем нам короткий и яркий мастер-класс по уничтожению собственной репутации, подрыве репутации государственного банка, который он уже не возглавляет, и подведению под статью Уголовного кодекса не только себя, но и главного комуникацийника банка.

Думаю, коллега по цеху знает прописные истины. В общении со СМИ в принципе нет понятия "офрек" (так же, кстати, как все корпоративные коммуникации, по сути, являются внешними), во время интервью могут возникнуть незапланированные вопросы (особенно с такими "зубастиками", которые пришли в тот день в госбанк), рискованные вопросы и соответствующие позиции корпорации всегда надо проговорить. А лучше – прописать заранее. Как минимум, чтобы не возникало неловких пауз или нападений неконтролируемого гнева во время интервью.

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А если ответить нечего, можно оставить вопрос без комментариев или предоставить его позже в обоюдно приемлемом формате.

И вот не первый человек, который отвечает за информационную политику и корпоративные коммуникации в большой украинской корпорации, получил подозрение в совершении уголовного преступления в контексте профессиональной деятельности. А что больше всего шокирует – это готовность и упорство, с которым он, судя по всему, опытный профессионал и практик, бросился выключать камеры журналистов и блокировать им выход.

В моей практике были разные топ-менеджеры. Были и такие, которые видели в каждом журналисте потенциальную опасность и встреч со СМИ избегали в принципе, считая, что "молчание – золото". Тогда мы прощались.

Но еще не одному не приходило в голову "паковать" журналистов. А трезвому комуникацийнику – выполнять безумные указания своего шефа. Зарплата, бонусы и соцпакет – это, конечно, важно. Но потеря – ничто по сравнению с потерей достоинства и репутации и, возможно, свободы.

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