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Населению не до срочных депозитов. НБУ просит банки поднять ставки. Почему это не поможет

Цей матеріал також доступний українською
Населению не до срочных депозитов. НБУ просит банки поднять ставки. Почему это не поможет

руководитель аналитического отдела Concorde Capital
16.02.2023, 15:57

Украинцам сейчас не до срочных депозитов. Из-за существующих рисков население предпочитает держать немало денег в быстрой доступности

Национальный банк Украины (НБУ) обеспокоен тем, что украинцы не спешат нести деньги на срочные депозиты в банки. Вроде бы украинцы оставляют деньги на банковских текущих счетах (в основном на своих карточках), а банки с этим ничего не делают.

В НБУ настолько этим обеспокоены, что представители ведомства рассказывают об этом во всех своих выступлениях и интервью. И даже заставляют банки поднимать ставки по срочным депозитам, чтобы сделать их более привлекательными для населения.

Но я бы не ожидал, что население побежит вкладывать средства в срочные депозиты, если увидит более высокие ставки. Тому есть причины:

– В самом НБУ "приемлемыми" ставками считают от 20%. Не уверен, что банки к таким ставкам по депозитам готовы. Так что финансовому ведомству придется сильно их об этом просить.

- У нас уже есть подобный размер ставки на рынке ОВГЗ – и как-то не очень заметно, чтобы население туда бежало.

– В Европе, к которой мы так стремимся, тоже (и давно) такие "перекосы", и ничего.

– События в Украине, вероятно, изменили поведение населения таким образом, что им сейчас не до срочных депозитов.

На последних двух пунктах остановлюсь по отдельности.

На графиках ниже видно, что история депозитов населения Украины напоминает европейскую историю.

Населению не до срочных депозитов. НБУ просит банки поднять ставки. Почему это не поможет

Сейчас в большинстве стран ЕС срочные депозиты "значительно менее популярны", чем счета до востребования (типа карточные счета). Вероятно, это связано с тенденцией cashless, когда карточные счета все больше заменяют кошельки с купюрами. Украина в этом плане несколько отстает от другой части Европы, но со всем тем двигается в правильном направлении.

Поэтому по мере перехода украинцев к безналичной гривне ничего удивительного нет в том, что у нас вклады до востребования уже преобладают срочные депозиты. И НБУ с этим, надеюсь, ничего не сделает.

Дальше – больше. Из-за огромных рисков безопасности украинцы предпочитают держать немало денег в быстрой доступности, а не вкладывать их на срочные депозиты или в ОВГЗ. Ибо кто его знает, что будет завтра...

Так, получается, что в среднем украинцы держат на доступных (текущих/карточных) банковских счетах средства, достаточные для 1,6 месяца их расходов* (см. график ниже).

Населению не до срочных депозитов. НБУ просит банки поднять ставки. Почему это не поможет

* Для расчета по Украине взяты потребительские расходы домохозяйств за IV квартал 2021-го. Для других стран – за III квартал 2022 года.

Из них на гривневых счетах – всего на месяц расходов (и конечно, подальше от банков тоже что-то держат). Этот "запас прочности" не так уж велик.

В другой части Европы, где риски безопасности не так страшны (но очевидно, что денег вне банков гуляет меньше), наши соседи** держат на быстродоступных счетах суммы, превышающие их 4-месячный объем расходов. А в странах еврозоны запас составляет в среднем девять месяцев расходов.

Так что лозунг НБУ – "Поднимайте, курды, ставки!" – считаю правильным. Но цель (рост срочных депозитов) – это вряд ли.

- – – – -

**Исключением является Румыния, но, по-видимому, в вопросе cashless они от нас недалеко убежали.

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