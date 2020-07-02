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Очередная потеря: глава НБУ подал в отставку. Что уж терять, кризис так кризис?

Очередная потеря: глава НБУ подал в отставку. Что уж терять, кризис так кризис?

народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
02.07.2020, 12:10

Надеюсь, остались вменяемые люди, которые не проголосуют "за" отставку главы НБУ Якова Смолия (укр.)

Голова Національного банку Яків Смолій подає у відставку з чіткою аргументацією про політичний тиск. Систематичний. І саме "політичний тиск" - це найгірше, адже Нацбанк повинен бути незалежною інституцією.

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Згідно закону Украъни "Про НБУ", ця заява попадає до Верховної Ради лише після схвалення її президентом, в тому числі після розгляду аргументації причин звільнення. А аргументація, нагадаю, політичний тиск.

Але це не все.

Згідно закону України "Про Регламент ВРУ" заява може бути проголосована, якщо її схвалить профільний Комітет з фінансів (де я теж працюю). А бо не схвалить, через аргументацію. А аргументація, така як є, політичний тиск.

І це ще не все.

Далі, згідно Конституції, Верховна Рада повинна знайти 226+ голосів і проголосувати за звільнення голови НБУ. Висхлухавши аргументи, чому він звільняється. А вони, уявіть собі, саме про політичний тиск.

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Тобто, ми маємо мінімум чотири сценарія розвитку події:

1. Президент як би поцікавиться, що там з політичним тиском і не прийме відставку. А, навпаки, розбереться з тим політичним тиском.

2. Профільний Комітет з фінансів не схвалить відставку. І запитає про політичний тиск.

3. У Верховній Раді знайдеться мінімум 198 притомних людей, які перед тим, як голосувати за відставку, спитають про політичний тиск. І не проголосують.

4. Президенту, Комітету і 226+ депутатам пофіг на політичний тиск і вони у турборежимі звільнять Смолія. Що вже втрачати, криза так криза!

Отже, маємо три сценарія з вихом з ситуації, і один - з черговим стрибком на граблі.

Давайте відверто, хто ще тут вірить, що вони НЕ оберуть останній сценарій?

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
НБУ смолий атаки на НБУ Отставка Смолия

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