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Покупка БТА Банка – второй за восемь лет банковский M&Aс в Украине. Это перемога

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Покупка БТА Банка – второй за восемь лет банковский M&Aс в Украине. Это перемога

эксперт CASE Украина, экс-замдиректора департамента финстабильности НБУ
26.10.2021, 20:15

Казахский сервис Kaspi покупает украинский БТА Банк ради лицензии. Цена вопроса – от 200 до 230 млн грн

Сколько стоит банк, который в рекордный и самый прибыльный для банковской системы год приносит по 3 млн убытков в месяц? Банк, у которого cost to income ratio (CIR) – 206%, то есть, чтобы заработать гривню, банк тратит больше двух гривень. 

Банк, шестой с конца по величине активов в системе. Банк, у которого две трети активов – это ОВГЗ, а половина пассивов – рефинанс Национального банка Украины. Один из семи убыточных банков в системе. Банк без отделений, который уже несколько лет никого не кредитует.

Ответ: от 200 до 230 млн грн, скорее всего, ближе к верхней цифре.

Или, в терминах мультипликатора P/B, отношение стоимости к собственному капиталу, в районе единицы.

Для сравнения: насквозь прибыльный Укргазбанк в начале года был "оценен" примерно в два раза дешевле, в половину собственного капитала. Ощадбанк, приятно-неожиданно прибыльный в этом году – примерно так же.

А что делать, рынок такой. На уровне атомов начинается, как говорится, совсем другая физика, чем на макроуровне.

Речь, конечно, о сделке по покупке казахским Kaspi украинского БТА Банка. Первый абзац – это все о нем. 

Можно сказать, это первый за восемь с лишним лет банковский M&Aс в Украине участием иностранных инвесторов. Хотя на утреннем шоу на KSElive меня немного поправили: были еще сделки по продаже Регион Банка (сейчас это Скай Банк) иностранцу-физлицу в 2017-м, и покупка NCH Group Астра Банка (нынешний Агропросперис) в 2015-м. 

Во втором случае соглашусь с натяжкой: это не сколько покупка, сколько своего рода возвращение банка из царства мертвых (не M&A, а покупка неплатежеспособного банка у Фонда гарантирования вкладов физических лиц). 

В любом случае, – це перемога – я-то все думал, почему на нашем, таком растущем и перспективном банковском рынке нет заходов новых игроков, вот, уже есть.

Возвращаясь к цене. Дороже 230 млн, то есть капитала, покупать такой банк смысла мало; если "схлопнуть" ОВГЗ+кэш в активах с рефинансом и депозитами связанных в пассивах, как раз капитал примерно и выходит. 

Продавать дешевле 200 млн – "цены банковской лицензии", если точнее, минимальных требований НБУ к уставному и регулятивному капиталу – тоже мало смысла, даже если банк loss-making: "хочешь дешевле – пойди и сам зарегистрируй".

Вот так и выходит диапазон 200-230 млн за банк, и P/B около 1 за убыточный банк, хоть это и, наверное, обидно для больших банков, чьи мультипликаторы пониже.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
БТА Банк банк M&A kaspi.kz
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