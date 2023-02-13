Пышный анонсировал приоритеты монетарной политики НБУ. Этого не достичь при наших условиях

Если верить последней колонке Андрея Пышного – главы Национального банка Украины, для NV, то ведомство в 2023 году планирует одновременно:

а) сохранить учетную ставку на уровне 25%;

б) стимулировать банки переводить средства населения с текущих счетов на срочные счета;

в) стимулировать банки покупать ОВГЗ вместо депозитных сертификатов (ДС).

Вряд ли Нацбанк сможет такого достичь в нынешних условиях.

Нынешние условия – это:

- 23% – ставка по депозитным сертификатам (ДС)*, которую устанавливает НБУ и которая привязана к учетной ставке НБУ.

- Норма резервирования (R) текущих счетов населения (т.е. процент текущих счетов, который банк не может никуда инвестировать). R составляет 10% сегодня и вырастет до 20% с 11 марта.

– 18,5% ставка по годовым ОВГЗ на первичных размещениях.

Предположим также, что**:

- Разница между ставками срочного депозита и текущего счета (D), которая могла бы стимулировать людей положить деньги на срочный депозит, равна 10% (на самом деле, пожалуй, эта разница больше, но пусть будет так***).

- Кредитование отсутствует, так что банки вкладывают свободные деньги либо в ДС, либо в ОВГЗ.

- Нацбанк может управлять только ставками по ДС и нормой резервирования R (то есть какие-то нерыночные рычаги влияния на банки мы отбрасываем).

Исходя из таких условий и предположений**, выводим на графике 1 (смотри ниже) три зоны, определяющие оптимальное поведение банков, в зависимости от размера параметров, на которые НБУ может влиять: ставки ГС и нормы резервирования R.

Зеленая точка "Мы здесь" находится глубоко в зоне "Текущие счета/ДС" (т.е. банкам выгодно держать средства населения на текущих/карточных счетах и покупать ДС). Но НБУ хочет, чтобы банки действовали так, как в зоне "Депозиты/ОВГЗ" (держали средства населения на срочных депозитах и покупали ОВГЗ).

Зеленая точка может попасть в желаемую для НБУ левую верхнюю зону, если:

1. Магомет пойдет к горе. То есть Нацбанк сам переместит зеленую точку в нужную зону, левее зеленой кривой. Этого, например, можно достичь, снизив ставку по ДС до 10,6% при норме R=20% (точка А), или до 12,5% при R=32% (точка Б), или до 18,5% при R=54% (точка B).

Последний вариант выглядит слишком радикально, но и первые два тоже вряд ли возможны, потому что они сильно отклоняют НБУ от желания держать ключевую ставку на сегодняшнем уровне.

Более того, как мы видим, НБУ движется не в сторону точек А, Б или В в своей политике, а скорее параллельно им – в точку "11 марта" (на эту дату запланировано увеличение нормы резервирования R с 10% до 20%). Следует ли ожидать, что такой достаточно радикальный шаг НБУ будет иметь какой-то эффект в нынешних условиях?

2. Гора идет к Магомету, то есть Нацбанк подождет, чтобы изменились внешние условия. Чтобы желаемая зона "Депозиты/ОВГЗ" на графике 1 сама по себе, насколько расширилась, что "поглотила" зеленую точку (например, точку "11 марта").

Это возможно, если:

- увеличится ставка по ОВГЗ. Это привело бы к смещению зеленой кривой вправо, ближе к зеленым точкам (например, как на графике 2).

- уменьшится разница (D) между ставками по срочным депозитам и текущим счетам. Уменьшение D привело бы к смещению оранжевой и зеленой кривых книзу, ближе к зеленым точкам.

Например, уменьшение премии за срочные депозиты D с 10% до 5% и увеличение ставки ОВГЗ с 18,5% до 24% дает желаемый результат (точка "11 марта" оказывается в зоне Депозиты/ОВГЗ). Но в нынешних условиях ожидать уменьшения D было бы наивно. Такой же результат может принести увеличение ставок по ОВГЗ до 28,5%, без изменения D. Но ничто не предполагает роста ставок по ОВГЗ до таких высот.

3. Компромисс, то есть комбинация (1) и (2): одновременное движение зеленой кривой и зеленой точки навстречу друг другу. Например (график 2), желаемый результат дает:

- увеличение ставки ОВГЗ до 22%, увеличение нормы резервирования R до 30%, и уменьшение ставки по ДС до 17%*, или

- увеличение ставки ОВГЗ до 22% и уменьшение ставки по ДС до 15%*.

Но пока (в ближайшие несколько месяцев) даже такая "компромиссная" комбинация не выглядит реалистичной.

Как бы там ни было, получается, что без уменьшения ставки по ДС (или хотя бы уменьшения ожидаемой ставки по ДС) дела не будет. Но ведь ставка по ДС привязана к ключевой ставке, которую НБУ не хочет снижать…

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Примечания:

* Конечно, важнее не сама ставка по ДС, а ожидаемая средняя ставка по ДС на определенном горизонте. Поскольку в таком случае мы сравниваем ДС с однолетними ОВГЗ, то под ставкой ДС подразумеваем ожидаемую среднюю ставку по ДС в течение года.

** Другие предположения для построения графика:

- Банки могут предлагать клиентам перевести средства с текущих (карточных) счетов в срочные депозиты. Тогда им придется по таким депозитам платить премию D=10% от суммы вкладов.

- Кредитование отсутствует, так что банки вкладывают свои деньги либо в ДС, либо в ОВГЗ.

- Средства по срочным депозитам банки могут полностью вложить в ДС или ОВГЗ.

- Банки могут вкладывать только часть (1-R, ныне равную 80%) от текущих счетов в ДС или ОВГЗ. Остальные средства лежат без дела и не зарабатывают процентов.

- Банки могут вкладывать в ОВГЗ только те средства населения, которые они разместили на срочных депозитах.

*** Андрей Пышный упоминал цифру 20% в своей колонке. Но это уже перебор, при таких цифрах никакая политика не сработает.

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