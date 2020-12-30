Репутация и стабильность или сиюминутная выгода и инфляция: может ли НБУ быть независимым

У попередній колонці я пояснював, чому центральні банки повинні бути незалежними. Ідея полягала в тому, що політики, які завжди хочуть виграти вибори, воліли б використовувати друк грошей, щоб бути популярнішими, а розумні громадяни передбачали б це і підвищували ціни заздалегідь.

Незалежні центральні банки, які піклуються лише про зниження інфляції, змогли б заспокоїти ці сподівання. Цього разу ми додамо більше деталей до цієї історії.

Чи може і чи повинен центральний банк бути незалежним?

Незважаючи на те, що незалежність центрального банку – це мантра, яка використовувалась і використовується постійно як універсальне вирішення проблеми високої інфляції, докази її ефективності не такі очевидні. На малюнку нижче (з відомої статті Альберто Алесіни та Ларрі Саммерса "Незалежність центрального банку та макроекономічні показники: деякі порівняльні дані") показано, що існує сильний негативний взаємозв'язок між незалежністю та інфляцією. Хороші новини, чи не так?

Але, можливо, ця від’ємна кореляція є випадковою: тобто, справа не в тому, що незалежність центрального банку спричиняє низьку інфляцію, а в тому, що уряди, які надають незалежність своїм монетарним органам, як правило, також більш віддані і боротьбі з інфляцією. Таким чином, графік не обов'язково виявляє правильну залежність.

З іншого боку, центральний банк створюється відповідно до законодавства країни, а його керівник, як правило, призначається виконавчою владою, і парламент може обмежити його компетенцію.

Більше того, дії центрального банку істотно впливають на перерозподіл прибутків від монетарної політики між різними верствами суспільства та групами інтересів, тому не очевидно, наскільки краще їх покладати на технократів, ніж на виборних політиків. Механізми контролю органів управління центробанку повинні бути в руках виборців та парламентарів.

Прихильники незалежності центрального банку стверджують, що економіка занадто важлива, щоб довіряти її політикам. Звичайно, політики воліють продати облігації внутрішньої позики підпорядкованому центральному банку в обмін на свіжонадруковані гроші, замість того, щоб підвищувати податки.

Але макроекономіка за своєю суттю політизована. Будь-яка політика центрального банку передбачає переможців та переможених. Зниження процентних ставок збільшує інвестиції та кількість робочих місць, але врешті-решт призводить до зростання цін. Ті, хто мають активи у національних валютах, зазнають збитків, а ті, у кого є нерухомість чи іноземна валюта, будуть у виграші. Чи повинна країна дозволяти невиборним управлінцям ЦБ маніпулювати рівнем активності та змінами процентних ставок?

По-друге, балансові рахунки уряду та центрального банку тісно пов’язані. Можна стверджувати, що коли настає рецесія чи криза, банк має активізуватися, щоб уникнути втрати робочих місць. Фокусування виключно на ціновій стабільності не дозволило б уряду, наприклад, реагувати на рецесію, спричинену COVID-19. Минулого тижня ми обговорювали, як Одіссей прив’язався до щогли, щоб не стрибнути до вбивчих сирен. Уявіть собі тепер, що після того, як він міцно притиснувся до щогли ланцюгами і замок кинув до моря, у нього починає свербіти ніс….

В ідеалі, ми б хотіли мати центральний банк, який може адаптуватися до мінливого світу. Наприклад, коли настає глибша рецесія, він може стимулювати економічну активність. Якщо центральний банк вдається до такої політики, лише коли трапляються якісь важливі події, він може і далі вважати, що приватний сектор переконаний, ніби відхилення від політики підтримання низької інфляції стається лише через непередбачувані обставини.

Але у банка достатньо інструментів, щоб запевнити приватний сектор, що така політика не стане новою нормою. Звучить чудово. Але це приклад "помилки Нірвани", коли ми порівнюємо альтернативи з ідеальним рішенням. Його не існує навіть теоретично, принаймні, наразі. Непередбачені обставини занадто різноманітні, їх дуже важко обчислити та розпізнати.

Таким чином, незалежність може бути хорошим наближенням до оптимального рішення. Особливо, якщо вона супроводжується хорошою репутацією.

Репутація

Між двома світовими війнами, Німеччина пережила жахливу гіперінфляцію, і з того часу банкіри німецького центробанку ненавидять інфляцію більше, ніж аргентинці ненавидять виплачувати борг. Але, коли Німеччина возз'єдналася в 1990 році, процвітаюча Західна Німеччина обміняла марки із набагато менш заможної Східної Німеччини за курсом один до одного. Президент центрального банку Західної Німеччини скаржився, що це призведе до високої інфляції.

Однак, після того, як прем'єр-міністр люб’язно переконав його (ок, також погрожуючи звільненням), він змирився. Результат? Жодної інфляції. Чому??? Німецькому центральному банку довіряли. Люди знали, що центральний банк завжди прагнув низької інфляції, і, таким чином, громадськість не намагалася позбутися грошей, що могло б підвищити ціни через високий попит.

Основна проблема з репутацією в тому, що її важко заробити і дуже легко втратити. Аргентина має одну з найгірших інфляційних історій (з 80-х – три гіперінфляції, а з 2000-х – одна з небагатьох країн із хронічною інфляцією, не перебуваючи у стані війни). В останні роки були спроби контролювати рівень інфляції, роздаючи обіцянки [утримати цінову стабільність]. Ці обіцянки так і не були виконані через політичний тиск. Результат? Повна втрата репутації та другий за рівнем індекс інфляції у світі (після Венесуели).

Україна приборкала інфляційний сплеск 2015 року, і НБУ заробляє репутацію, розсудливо керуючи інфляцією.

Банк напрацьовує репутацію, яка може бути дуже легко зіпсована заради миттєвої вигоди. Здавалося б, найважча частина зроблена.

Зараз, коли пам’ять про неконтрольовану інфляцію згасає, у політиків може виникнути спокуса забути про цю загрозу заради політичної вигоди.

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