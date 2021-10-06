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Скандал с Укрэксимбанком и журналистами – дичь за наши с вами деньги

Цей матеріал також доступний українською
Скандал с Укрэксимбанком и журналистами – дичь за наши с вами деньги

эксперт по коммуникациям
06.10.2021, 17:03

Коммуникация, общение с журналистами – НЕ опция, а обязанность руководителя предприятия, тем более государственного, чиновников, и конечно, пиарщиков

Давняя история. Крупная международная корпорация собрала на двухдневный тренинг по коммуникациям своих региональных директоров и пиарщиков. По определению, все считали себя абсолютными профессионалами в общении с журналистами, следовательно, получив срочный вызов в центральный офис, пожали плечами и восприняли тренинг как возможность пообщаться со старыми знакомыми, в очередной раз погулять по берегу Женевского озера, попробовать швейцарского сыра.

Однако, в тренинговом центре всех ждала неожиданность. Каждый получил огромный файл со странными сведениями. Команде объяснили, что за несколько часов необходимо изучить новую биографию, которая и станет условиями игры. Еще раз пожав плечами, все погрузились в чтение.

Итак, ты – директор химического завода – главного работодателя в городе, говорилось в тексте. Завод стоит на реке, в городе столько-то человек, на заводе работает столько-то рабочих, сырье, поставщики, готовая продукция отгружается в разные страны. Тренер, как школьный учитель, ходит по аудитории и напоминает, что все это надо изучить ровно до 15-ти часов. Зачем вдалбливать себе в голову всю эту чушь? Но в корпорации как в корпорации – надо так надо!

За две минуты до трех все материалы собрали, и тренер очень торжественно произнес:

- "Итак, ты – руководитель химзавода. Надеюсь, все успели запомнить? Так вот, сегодня в реке у вашего города сдохла вся рыба!".

И открыл дверь, в которую не вошли – ворвались – пятнадцать разъяренных съемочных групп. Телеоператоры и журналисты с микрофонами атаковали опешивших участников тренинга: "Негодяи, отравили рыбу, уничтожаете природу, ваша продукция самая вредная в мире, вы обманываете общественность, скрываете правду" ... И так далее и тому подобное.

"Директора химзавода" как могли и умели отбивались от "журналистов". Буря стихла так же неожиданно, как и началась. Журналисты опустили камеры и микрофоны, улыбнулись на прощание и скрылись.

А уже через пару часов мы смотрели и анализировали смонтированные сюжеты с нашим участием. Все еще раз убедились, что телеэкран прибавляет человеку десять килограмм и подчеркивает все его недостатки. К тому же, пришел СЕО компании и начался (нелегкий) разговор о том, как надо и не надо вести себя перед камерой, как должен говорить и не говорить в стрессовой (или даже не очень) ситуации руководитель предприятия.

Кто-то повел себя (с точки зрения коммуникаций) лучше или хуже, отвечал уверенно и убедительно или не совсем. Но точно, никому в голову не пришло бежать от камеры или вырывать микрофон, а уже звать охрану или заламывать журналиста и подавно...

Коммуникация, общение с журналистами – НЕ опция, а обязанность руководителя предприятия, тем более государственного, любого чиновника, и естественно, пиарщика.

Не дай Бог диктовать журналисту правила игры, рассуждать, какие он должен и не должен задавать вопросы. Журналист задает их не только из любопытства, а лишь потому, что действует от имени читателей, зрителей – читай – от имени всего общества.

То, что произошло в государственном, нашем с вами, Укрэксимбанке - не просто дичь, которая не укладывается в голове. Председатель правления банка, двое топ-руководителей, которые пишут в полицейских протоколах, "действуя группой лиц, в сговоре, реализуя совместный преступный умысел, злоупотребляя служебными полномочиями, осознавая последствия" и так далее – полный уголовный букет.

Скручивать журналистов, запирать их, отбирать камеры, и просто хамить (не журналистов, а нас с вами) – не просто недопустимо, но и преступно. В нормальном обществе реагировать на подобное хамство должно не журналистское сообщество, а правоохранители.

Разве явной общедоступной аудио- и видеоинформации недостаточно, чтобы фигуранты этого инцидента, которые по воле случая являются сотрудниками банка, оказались за решеткой? Вопрос, к сожалению, риторический.

Но самое страшное, что эти, с позволения сказать, банкиры не видят в своем поведении ничего необычного. Они искренне верят, что во время интервью можно вдруг закричать "я запрещаю интервью", что журналист должен задавать только "согласованные" вопросы, а ответы на них можно как хочется редактировать и перечеркивать...

Так, нынешняя ситуация в украинской журналистике не самая лучшая, но даже это не дает права относиться к репортерам как к платной или бесплатной прислуге, пренебрегая не только собственными служебными обязанностями, но и правилами приличия. Впрочем, искаженное отношение к медиа характерно для украинских чиновников.

Мне и самому приходилось слышать от одного из высших руководителей Нацбанка, все (да, без исключения, все), что пишут о Нацбанке, публикуется за деньги. Удивительно! Но не для людей, живущих в искривленном мире правительственных телефонов и служебных авто. (Так и хочется добавить: за наши деньги!)

Украинская история, надо сказать, помнит и других банкиров. Непременно в темно-синих костюмах, начищенной обуви, рубашках с запонками. Они построили банковскую систему нового независимого государства, пользовались авторитетом и уважением зарубежных коллег.

Нынешние жители банковских зданий шныряют по руководящим кабинетам даже без носков, хватают за грудки корреспондентов, пытаются сломать аппаратуру. Вот уже и до криминала докатились.

И им, и массе других украинских чиновников, действительно непонятно, чего же начался шторм в медиа сообществе. Им, которые считают себя гуру коммуникаций, никакие тренинги не помогут. Уже сколько потеряно грантовых денег на коммуникационные семинары и конференции, сколько выпущено брошюр и инструкций, в которых объясняется, как должен и как не должен вести себя чиновник с журналистами!

Они не поймут, что в нынешнем мире ничего не получится скрыть, лучше сразу говорить правду!

И главное, чему меня научили на втором курсе факультета журналистики: не бывает выключенных микрофонов и неработающих камер!

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
коммуникации Укрэксимбанк схемы Евгений Мецгер Радченко Геннадий
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