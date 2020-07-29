Тревожный звоночек: чем отличился новый глава НБУ за первые 10 дней работы

Буквально на днях украинцы ощутили кошельком первые последствия кадровых перестановок в Нацбанке Украины: курс гривны начал заметно проседать. Однако национальная валюта немного укрепилась после того, как регулятор подтвердил сохранение учетной ставки на 6%.

Сейчас все зависит от того, как поведет себя новый глава Нацбанка.

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Напомним фабулу. Предыдущий глава НБУ, Яков Смолий, ушел со своего поста по итогам разговора с президентом Украины, Владимиром Зеленским, который, среди прочего, требовал расширенной эмиссии (в дополнение к уже существующей). На это крайне негативно отреагировали наши западные партнеры, начиная с МВФ: ведь условием финансовой помощи Украине была независимость НБУ от политических дрязг.

А тут, выходит, президент вмешивается в работу независимого органа и прямым текстом просит главу Нацбанка уйти, выдвигая невыполнимые политические требования - классический пример политического давления. И это в момент, когда Нацбанк и так находится под постоянным прессингом олигарха Игоря Коломойского и его людей из окружения президента и его парламентской фракции.

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Смолия сменяет Кирилл Шевченко - бывший глава правления Укргазбанка. Голосование в Раде по его кандидатуре сразу окрестили "олигархическим консенсусом", поскольку голоса за него дали пропрезидентская партия Слуга народа, и Коломойский, и кум президента РФ Владимира Путина - Виктор Медведчук.

Шевченко уклончиво обещает не допустить неконтролируемого обвала гривны (то есть допустить "контролируемый", то есть на эмиссию согласен). И просит отнестись с пониманием к тем кадровым изменениям, которые проведет - однако замечает, что кадровые перестановки есть прерогатива Совета НБУ.

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Что следовало бы в первую очередь сделать новому главе НБУ?

Представить программу действий

Разъяснить - обществу, банкирам, международным кредиторам, инвесторам, - что он вообще собирается делать. Если президент и правительство хотят видеть расширенную эмиссию - как, в каких рамках.

Если они хотят видеть стимулирование кредитования реального сектора, если они хотят развития программы кредитования малого бизнеса по программе 5-7-9% - как Национальный банк может этому поспособствовать?

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Ну и не может же НБУ заставить частные банки активнее кредитовать реальный бизнес в условиях кризиса, коронавируса, войны и сорвавшихся с катушек силовиков? Или может?

Если может - очень хотелось бы услышать от главы НБУ, каким образом. И как-то побудить банки выдавать кредиты под 5% при инфляции в 8%?

Ответы на все эти вопросы хотелось бы видеть всему профильному сообществу, подведомственным НБУ объектам регуляции и, конечно же, международным кредиторам, партнерам и инвесторам.

Этого пока нет. Нет и пояснений, когда будет. Зато есть кадровые перестановки.

Так, заместителем главы НБУ вместо Олега Чурия, стал Юрий Гелетий, экс-заместитель министра финансов. В свое время Гелетий попал в Минфин именно из Нацбанка. Но на момент перехода в 2015 году, он занимал относительно невысокую должность главы департамента. Вернулся же уже в статусе заместителя.

Гелетия можно считать креатурой экс-министра финансов Оксаны Маркаровой. Она же, в свою очередь, из всех "центров притяжения" наверху украинской политики лучше всего находит общий язык с давним коллегой по Кабмину - Арсеном Аваковым.

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Дальше уже начали происходить странные вещи. Вещи, которые можно назвать подготовкой к полноценной кадровой чистке.

В числе первых сотрудников уровня В1, убрали главу департамента безопасности Национального банка Александра Скоморовского. Это странно, поскольку он явно нормально справлялся со своими обязанностями.

Нацбанк штормили многомесячными платными митингами, давили на его сотрудников и правление, вероятно, кого-то пытались подкупить - но в итоге все остались целы, а институция работала. А дом сгорел только у бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, защита которой уже была за пределами его компетенции.

За что увольнять-то? Уж не за то ли как раз, что он справился с защитой Национального банка?

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Хуже того. После увольнения главы департамента, по процедуре положено было назначить конкурс. И его назначили - вот вам подтверждение в кэше гугла. Это объявление о вакансии на сайте НБУ. С анонсом конкурса.

В кэше - потому что эта страница и это объявление быстро пропали. Завершить конкурс так быстро не могли - только прием заявок там был до 28 июля, а по состоянию на 27 июля, этой страницы уже не было. Значит, конкурс отменили? А почему? И как будет дальше? Не анонсировано.

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То есть кадровые перестановки на уровне В1 начинаются со сноса безопасника НБУ, который, очевидно, хорошо справлялся со своей работой. При этом конкурс автоматически объявляется… и быстро отменяется. А вакансия с сайта НБУ исчезает. Есть опасения - что потому, что у руководства уже есть своя кандидатура, а открытый общий конкурс только помешает.

Это тревожный звоночек - вернее, совокупность их. Глава НБУ анонсировал кадровые чистки. При этом у многих сотрудников и членов правления контракты, сроки которых истекают весьма нескоро. Их крайне сложно уволить. Но можно заставить волноваться.

Соответственно, в рамках атаки на институцию, начинается замена тех, кто хорошо противодействовал атакам на нее, на своих. Причем это замена происходит в ручном режиме.

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Развеять или подтвердить опасения может публикация новым главой банка плана действий. Мол, делать буду это и это, ради того и того, чтобы выйти на вот такие результаты - как о том и мечтает исполнительная власть.

А укрепить опасения могут дальнейшие кадровые перестановки. Как мы помним, для Коломойского, фракция которого дала Кириллу Шевченко голоса в Верховной Раде, критически важно прекращение его преследования силами ФБР и важно прекращения суда в нормальных юрисдикциях - в Лондоне и на Кипре.

Но пока мы обходимся обтекаемыми заявлениями Шевченко с парламентской трибуны, а вакансии на сайте НБУ внезапно появляются и столь же внезапно исчезают - руководство банка само удобряет почву для сомнений.

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