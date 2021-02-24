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Турборежим не прокатит: НАБУ вручает подозрения экс-топам Привата. Чего такого они сделали

Турборежим не прокатит: НАБУ вручает подозрения экс-топам Привата. Чего такого они сделали

финансовый аналитик, экс-заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ
24.02.2021, 17:26

Немного диванной философии по поводу банков, подозрений банкирам, связанных кредитов и прочих порочных практик

Бывшим топ-менеджерам ПриватБанка предъявили прокурорские подозрения в растрате, выводе денег и прочем головотяпстве со взломом. Якобы выполняли распоряжения экс-владельца банка Игоря Коломойского или не Коломойского, нагрели вкладчиков на миллиарды их кровных депозитов, кредиты вывели и перестали отдавать, а потом за это все заплатило государство. "И по действующим соглашениям, стоимость норковой шубки тысчонок под сто — всего-то-навсего — должен был бы им выплатить Большой театр, то есть государственное учреждение. Ты, Ручечник, усекаешь, про что я толкую? — Указ "семь — восемь" мне шьешь… — ни на миг не задумался Ручечник" (с) Вайнеры, "Эра милосердия".

И кто-то даже этим подозрениям радуется, мол, награда нашла героев, нечего бизнеса акционера кредитовать, да чужие деньги выводить.

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Да не нашел никто и ничего. Проблема в том, что такое поведение не считается чем-то предосудительным. Ни в банкирских кругах, ни даже в околобанкирских. Ну кредитуют связанных с акционерами лиц, ну выводят деньги по команде, ну не платят по кредитам (это уже о компаниях, а не о банках), ну и что, все так делают, какие претензии к менеджерам, их дело маленькое, выполнять, что акционер говорит [а зарплата большая, так потому и большая, что слушают акционера]. Здесь так принято. 

Все так делают, все банкиры, абсолютно все. И те, кто пришел в регулятор из банковского сектора, тоже делали или хотя бы знали. Какие претензии?

Более того, этот опыт, эти практики и дальше транслируются в банках как нормальные и общепринятые, и даже как полезные. 

"Чего вы ополчились на связанных заемщиков, это же самые надежные заемщики, банк о них все знает, акционер ведь один". Подобную фразу в различных ее вариациях я в НБУ от коллег разного уровня, от линейных надзорщиков до начальников, слышал, наверное, даже не раз, а не один десяток раз. 

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И нет никакого смысла строго судить людей, которые это говорили и так искренне считают. Они так привыкли работать годами, для них это была нормальная практика. Как и много других практик, которые в совокупности чуть не довели банковскую систему до цугундера в 2014-2015-м. На эту тему можно долго вспоминать и рассказывать разные истории.

Более того, как мне кажется, эти вот свежие подозрения топ-менеджменту Привата мало кто воспринимает как наказание за вывод денег или там инсайдерское кредитование пустышек. И, как мне кажется, и сами фигуранты дел тоже не воспринимают. Воспринимается это все то ли как ссора президента Владимира Зеленского с Коломойским, или попытка уладить отношения с Международным валютным фондом ("ничего личного, Игорь Валерьевич, джаст бизнес – надо ястребов из МВФ утихомирить, чтобы кредит дали, не выходит под судебную реформу, так хоть под посадки приватовцев") или что-то еще, но не как потенциальное наказание за приватовские прошлые дела.

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Точно так же сейчас есть куча других практик, которые выглядят со стороны диким абсурдом и недоразумением (на языке НБУ это звучит как "призводять до накопичення системних ризиків"). Все эти ОВДП в госбанках и негосбанках, все это кредитование госпредприятий исключительно госбанками ("а то враг узнает секреты", а то он так тех "секретов" не знает!), все эти последние изменения регуляций, чтобы банки могли кредитовать черт знает кого, без денег и отчетности, и рассказывать, что это надежные заемщики, вот вам и бум кредитования, все это ломбардное добазельское кредитование, когда "да какая разница, что там у заемщика с финансами, лишь бы залоги были хорошие", и да, все это постоянное снижение требований к кредитному риску по залогам, когда сарай в селе при желании можно оценивать по цене дворца Разумовских, а бумаги сельсовета пгт Большие Собаки как американские T-bills. Да и много всего еще.

И все это дальше транслируется через регулятора, через "банкиров с опытом", через разные там беспощадные лицензионные требования к персоналу, где главное опыт. Этот отрицательный опыт передается дальше, и в итоге уже никто и не помнит, откуда эти практики взялись, и зачем нужны, просто "здесь так принято", как в той истории с шимпанзе, которых били током.

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Эту проблему не решить, как говорится, "одним выстрелом". Да и подозрения, и даже возможные посадки в тюрьму не сильно помогут, точней, уверен, что вообще не помогут. Потому что так делали все. 

"Делали все, а сажают не всех – избирательное правосудие", может сказать кто-то, и будет прав. И всех тоже не пересадишь. Какие-то одиночные выстрелы вроде исследований НБУ, что на связанном кредитовании даже без Привата экономика Украины потеряла что-то больше 200 млрд, из которых большую часть заплатил госбюджет, то есть налогоплательщики, так и остаются одиночными выстрелами, о которых никто уже и не помнит. (Кстати, да, хоть кто-то вспомнит, когда НБУ это делал, и к каким выводам пришел?).

И смены регуляций по тем же связанным лицам – причем, под давлением МВФ, сами не додумались – они помогают до поры до времени. Потому что в реальности они будут помогать, если сами банкиры поймут, что это не прихоть НБУ, которая сегодня такая, а завтра такая, а необходимость. Нет, есть такие, что поняли, действительно есть, но их немного, как мне кажется, критическая масса не набирается даже сейчас. В том смысле, что выполняют нормативы по связанности из-под палки и порой просто на бумаге, в реальности же не считают, что так надо, просто вот НБУ такой злой, ничего, попустится.

Я к тому, что это все – изменение практик, что в банкинге, что в небанкинге, отказ от откровенного головотяпства и бессмыслицы (или, мягко, legacy, т.н. "исторической памяти"), к которому привыкли – это долгая очень история, которую одним решительным шагом в турборежиме не сделаешь. 

И инициатива тут, в банковском секторе, может быть только сверху, как раз потому, что сектор так привык, выполнять указания, не задумываясь над смыслом и даже игнорируя этот смысл, если он противоречит указаниям. А как его сверху отнициативить, когда вверху такие же банкиры с такими же практиками, для которых это все понятно, и другого знать никто не хочет. Порочный круг, как мне кажется.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
набу ПриватБанк приват Яценко Владимир
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