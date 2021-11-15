UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Укрпошта покупает Альпари Банк. Но зачем платить 260 млн за то, что и 200 млн не стоит

Цей матеріал також доступний українською
Укрпошта покупает Альпари Банк. Но зачем платить 260 млн за то, что и 200 млн не стоит

эксперт CASE Украина, экс-замдиректора департамента финстабильности НБУ
15.11.2021, 16:05

Покупка Укрпоштой банка – голубая мечта ее гендиректора Игоря Смелянского. 260 млн за банк с собственным капиталом 200 018 тыс грн – это очень много

Укрпошта покупает АО "Альпари Банк" за 260 млн грн. Да это же прямо праздник какой-то, как говорил Карабас-Барабас в анекдоте, третье объявление о банковском M&A за неполный месяц. Сначала они пришли за БТА Банком, потом за Идея Банком, теперь пришли за Альпари Банком. Когда уже за Ощадбанком, ПриватБанком и Укрэксимбанком придут?

На самом деле мне кажется, все это истории между собой не связанные. 

БТА – история покупки лицензии иностранцами, которым нужно срочно расширяться, иначе инвесторы в IPO не поймут, за что они платили год назад 6 млрд. Идея Банк – просто хорошая инвестиционная идея/для тех, у кого есть свободные $50 млн, а настолько дешевые футболисты на рынке закончились, пора по банкам, ехидно замечу в скобках/с хорошей доходностью. 

Альпари Банк – исполнение голубой мечты Остапа Сулеймана Берта-Мария Бендер-бея за счет плательщиков налогов. Ну да ладно, потерпим, тем более, никто этих плательщиков и не спрашивает ни особо, ни в принципе: Кабинет министров и Мининфра порешали, если верить статье на LIGA.net.

В общем, это не какой-то исключительный интерес к банковской системе, которая "стабильная, стойкая, прибыльная и высокомаржинальная", а только набор сделок, по совпадению выстреливших в октябре-ноябре 2021-го.

Читайте также

Покупка БТА Банка – второй за восемь лет банковский M&Aс в Украине. Это перемога

Время подходящее: лето давно закончилось, до новогодних праздников больше месяца. Можно и пошутить про черные пятницы и распродажи, если есть желание.

Единственное, что смущает (если не брать сам факт появления еще одного госбанка, как будто действующих мало), так это цена. 

260 млн за банк с собственным капиталом 200 018 тыс грн и регулятивным капиталом 200 323 тыс грн – это мультипликатор 1.3. Для тех, кто не следит за рынком, – это очень много.

Тем более, за банк, который балансирует прямо-таки на грани фола. Минимальные требования Национального банка Украины к регулятивному капиталу банков – 200 млн грн, у Альпари – на 323 000 больше. Один небольшой дефолт по кредиту, или очень небольшой рост ставок – и все. Или даже без роста и дефолтов. Банк убыточный, примерно по 900 000 убытка в месяц с начала года, или минус 8,2 млн с начала года. Да, это непростая задача, на нашем рекордно-прибыльном и высокомаржинальном рынке в этом году оказаться в убытке, особенно, если половина активов – это ОВГЗ, и банк с честью справляется с этой нелегкой, без шуток, задачей.

Включая сарказм, составляем задачку для старших классов школы банковского надзора: Регулятивный капитал банка на первое-десятое 200 323 тыс грн, убытки банка 800 000 грн в месяц, минимальные требования к РК 200 000 тыс грн, нарушением считается проседание капитала ниже минимального в течение 30 дней. В каком месяце Комитет по банковскому надзору рассмотрит вопрос о переводе банка в категорию проблемных?

/На самом деле масса нюансов и поводов применять профессиональные суждения. Например, из простого, такая юридическая коллизия: Нацбанк обязан признать банк проблемным, если нарушаются нормативы достаточности капитала, те, которые в процентах, Н2 и Н3 (здесь у Альпари ок). Но не обязан, а имеет право, если нарушается Н1 – так уж выписан закон. Не императивная норма/

Как говорится, что сказать, хороший банк, и мультики у него интересные.

Если серьезно, не совсем понятно, зачем платить 260 млн за то, что и 200 млн не стоит, и вообще, зачем их платить, в смысле, зачем этому зайцу этот стоп-сигнал.

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Смелянский Игорь укрпошта Альпари Банк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 