Банк Альянс сообщает о значительных достижениях и динамичном развитии за последнее время

Первая половина 2024 года стала чрезвычайно продуктивной для АО "Банк Альянс", и мы рады поделиться с вами показателями, которыми гордимся.

В апреле 2024 г. Alliance bank получил высокий рейтинг надежности банковских депозитов. Рейтинговое агентство IBI-Rating присвоило кредитный рейтинг uaAAA с прогнозом "развитие" и рейтинг надежности банковских депозитов – "5" (отличная надежность).

За последний год мы активно работали и достигли своих целей, выполняя все экономические нормативы и валютные позиционные лимиты, а также показывая высокую прибыльность. Наш чистый операционный доход составил 1 120 млн грн, а чистая прибыль – 94.8 млн грн. Информация о финансовых показателях банка открыта и находится в общем доступе: показатели отображаются и постоянно обновляются на главной странице сайта банка: bankalliance.ua.

Ключевые показатели деятельности по состоянию на май 2024 года подтверждают стабильность и надежность АО "Банк Альянс". Мы значительно превышаем нормативные требования, что является важным индикатором нашей финансовой устойчивости и надежности:

Регулятивный капитал: 832.5 млн грн (нормативные требования > 200 млн грн), что в четыре раза превышает минимально необходимый уровень.

832.5 млн грн (нормативные требования > 200 млн грн), что в четыре раза превышает минимально необходимый уровень. Адекватность капитала (Н2): 11.8% (нормативные требования > 10%), что свидетельствует о нашей способности покрывать потенциальные риски.

11.8% (нормативные требования > 10%), что свидетельствует о нашей способности покрывать потенциальные риски. Коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR): 298.1% (нормативные требования > 100%), что свидетельствует о высокой стабильности нашей ликвидной позиции в среднесрочной перспективе с горизонтом 1 год.

298.1% (нормативные требования > 100%), что свидетельствует о высокой стабильности нашей ликвидной позиции в среднесрочной перспективе с горизонтом 1 год. Коэффициент ликвидного покрытия по всем валютам (LCR): 361.7% (нормативные требования > 100%), что показывает нашу высокую способность покрывать краткосрочные обязательства.

361.7% (нормативные требования > 100%), что показывает нашу высокую способность покрывать краткосрочные обязательства. Коэффициент ликвидного покрытия в иностранной валюте (LCR): 184.3% (нормативные требования > 100%), что свидетельствует о высокой краткосрочной ликвидности в иностранной валюте.

Эти результаты свидетельствуют о стабильности и надежности Alliance bank, что является фактором первостепенной важности для наших клиентов и партнеров. Мы продолжаем работать над усовершенствованием наших услуг и повышением уровня обслуживания, чтобы соответствовать наивысшим стандартам банковской деятельности.