АТ "Банк Альянс" повідомив про значні досягнення та динамічний розвиток за останній період

Перша половина 2024 року стала надзвичайно продуктивною для банку, і ми раді поділитися з вами показниками, якими пишаємося.

У квітні 2024 року Alliance bank отримав високий рейтинг надійності банківських депозитів. Рейтингове агентство IBI-Rating присвоїло кредитний рейтинг uaAAA з прогнозом "розвиток" та рейтинг надійності банківських депозитів – "5" (відмінна надійність).

Протягом минулого року ми плідно працювали та досягли своїх цілей, виконуючи всі економічні нормативи та валютні позиційні ліміти, а також демонструючи високу прибутковість. Наш чистий операційний дохід склав 1 120 млн грн, а чистий прибуток – 94.8 млн грн. Інформація про фінансові показники банку є відкритою та прозорою, вони відображаються та постійно оновлюються на головній сторінці сайту банку: bankalliance.ua.

Ключові показники діяльності станом на травень 2024 року підтверджують стабільність та надійність АТ "Банк Альянс". Ми значно перевищуємо нормативні вимоги, що є важливим індикатором нашої фінансової стійкості та надійності:

Регулятивний капітал : 832.5 млн грн (нормативні вимоги > 200 млн грн), що в чотири рази перевищує мінімально необхідний рівень.

: 832.5 млн грн (нормативні вимоги > 200 млн грн), що в чотири рази перевищує мінімально необхідний рівень. Адекватність капіталу (Н2) : 11.8% (нормативні вимоги > 10%), що свідчить про нашу здатність покривати потенційні ризики.

: 11.8% (нормативні вимоги > 10%), що свідчить про нашу здатність покривати потенційні ризики. Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) : 298.1% (нормативні вимоги > 100%), що свідчить про високу стабільність нашої ліквідної позиції в середньостроковій перспективі з горизонтом 1 рік.

: 298.1% (нормативні вимоги > 100%), що свідчить про високу стабільність нашої ліквідної позиції в середньостроковій перспективі з горизонтом 1 рік. Коефіцієнт ліквідного покриття за всіма валютами (LCR) : 361.7% (нормативні вимоги > 100%), що показує нашу високу здатність покривати короткострокові зобов’язання.

: 361.7% (нормативні вимоги > 100%), що показує нашу високу здатність покривати короткострокові зобов’язання. Коефіцієнт ліквідного покриття в іноземній валюті (LCR): 184.3% (нормативні вимоги > 100%), що свідчить про високу короткострокову ліквідність в іноземній валюті.

Ці результати свідчать про стабільність та надійність Alliance bank, що є важливим фактором для наших клієнтів та партнерів. Ми продовжуємо працювати над удосконаленням наших послуг та підвищенням рівня обслуговування, щоб відповідати найвищим стандартам банківської діяльності.