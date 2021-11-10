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про новости компаний
10.11.2021, 15:11

Банк Кредит Днепр создал пакет бесплатных сервисов для МСБ

Цей матеріал також доступний українською
Банк Кредит Днепр создал пакет бесплатных сервисов для МСБ - Фото

Банк Кредит Днепр создал пакет бесплатных сервисов для стартапов, малого и микробизнеса.  Как сообщили в пресс-службе финансового учреждения, полностью бесплатное обслуживание в рамках тарифного пакета "Стартовый" доступно новым клиентам — физлицам-предпринимателям и юрлицам малого и микробизнеса, а также вновь созданным компаниям и начинающим предпринимателям, которые делают первые шаги в развитии своего бизнеса.

Такие условия будут доступны на протяжении первых трех месяцев сотрудничества с Банком Кредит Днепр — это дает  возможность небольшому бизнесу оптимизировать свои расходы, особенно на старте или в период локдауна. Бесплатно предоставление таких услуг, как расчеты в национальной валюте, доступ к интернет-банкингу, формирование выписок, прием выручки клиента через кассу.

"Предложенный нами тарифный пакет разработан с целью помочь представителям малого и микробизнеса в ведении повседневной деятельности и будущем масштабировании. А для самих клиентов — это прекрасная возможность "протестировать" Банк Кредит Днепр в качестве финансового партнера на лояльных условиях. Уверен, что наше взаимовыгодное сотрудничество продлится на долгие годы", — прокомментировал появление специального банковского сервиса Павел Лихоманов, директор Департамента развития малого и микробизнеса Банка Кредит Днепр.

Напомним, по итогам деятельности за девять месяцев 2021 года банк объявил о прибыли в размере 723 млн грн.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, принадлежащий известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), которая объединяет активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др. Банк — обладатель премии от Forbes Ukraine "Самые комфортные банки Украины для обслуживания", а также является одним из лидеров в сфере кредитования агросектора и реального сектора экономики, создания современных финансовых продуктов и решений для финансирования развития бизнеса. Банк Кредит Днепр является участником поддержки бизнеса с компенсацией процентных ставок государством 5-7-9.

 

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Теги: Кредит Днепр
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