Инвестиции в Украину сейчас – это инвестиции в будущего члена ЕС: UKRSIBBANK

- Как Вы считаете, является ли война препятствием для строительства планов?

- Строить планы нужно всегда. Хотя, откровенно говоря, даже до войны планирование в Украине было относительно краткосрочным, потому что украинский рынок очень быстро менялся. Стратегическим в Украине считалось планирование на три-пять лет. А когда началась война, мы строили планы сначала только на завтра, потом – на следующую неделю, через некоторое время – на месяц, потом – на квартал. Сейчас наиболее целесообразным является наличие долгосрочной цели. А вот планирование должно быть максимально гибким, все последующие шаги нужно постоянно адаптировать под изменения рынка. Поэтому мы часто видим ситуации, когда бизнес строит планы на год, но каждые три месяца обновляет планы, адаптируя к реалиям.

- Сейчас стратегической задачей Украины является ее развитие. В UKRSIBBANK вы работаете с крупным бизнесом. Как вы считаете, кто должен стать драйвером восстановления Украины?

- Нам важен каждый бизнес и каждый клиент, который приходит к нам на обслуживание. В целом мы можем распределить наших корпоративных клиентов на три сегмента: международные компании, локальные и крупные компании агропромышленного комплекса.

Мы очень хорошо знаем, что нужно международному бизнесу от банка.

UKRSIBBANK является частью BNP Paribas Group и делает особый акцент на обслуживании международных компаний в Украине.

Более 500 международных групп из почти 50 разных стран выбрали UKRSIBBANK в качестве основного банковского партнера в Украине.

Полностью англоязычная команда, расположенная в Киеве, работает бок-о-бок с коллегами из других стран присутствия BNP Paribas, чтобы обеспечить надлежащий уровень сервиса и удовлетворения потребностей компании в Украине и коммуникацию с их штаб-квартирой.

Мы являемся №1 в финансировании международных компаний в Украине с долей рынка около 30%. Наша универсальная бизнес-модель и высокое доверие наших клиентов позволяет нам предоставлять стабильное финансирование = корпоративным клиентам на очень конкурентных рыночных условиях.

Особое внимание мы уделяем внедрению цифровых решений, которые позволяют штаб-квартире компании централизованно контролировать и инициировать транзакции через такие инструменты как Connexis, SwiftNet и EBICS. Локальный "клиент-банк" UKRSIB Business поддерживает полную интеграцию с ERP системами клиентов через API.

UKRSIBBANK обслуживает широкий спектр импортеров и экспортеров, является одним из лидеров на рынке форекс, наша доля рынка составляет более 7%. Это позволяет нам предлагать привлекательные курсы обмена валют международным компаниям.

Также мы предоставляем полный спектр услуг, включая такие услуги как обслуживание счетов нерезидентов, корпоративные карты, зарплатные проекты, документарные операции, авалирование векселей и реверсивный факторинг.

Наша команда готовит регулярные макроэкономические обзоры, которые позволяют нашим клиентами и их штаб-квартирам держать руку на пульсе последних изменений в экономике Украины и принимать взвешенные управленческие решения.

Следует отметить, что будучи неотъемлемой частью BNP Paribas, мы полностью руководствуемся в своей деятельности Code of Conduct of BNP Paribas и следуем всем процедурам Комплаенс и протоколам безопасности BNP Paribas, что делает нас одним из самых безопасных банков в Украине, где можно хранить деньги, как с точки зрения безопасности так и с точки зрения репутации.

Как уже отмечалось, один из главных аспектов, который сейчас интересует международный бизнес, это возможность страхования военных рисков. Мы видим предложения разных стран, экспортных агентств, международных финансовых организаций, которые предусматривают такие возможности для иностранных инвесторов. Мы информируем наших клиентов о новых возможностях и активно поддерживаем диалог со всеми участниками рынка.

Следует отметить, что мы также активно работаем с локальными украинскими компаниями, лидерами отечественной экономики, представителями агропромышленного комплекса. Мы поддерживаем украинские компании, которые ищут международных партнеров для расширения бизнеса как в Украине, так и за ее пределами. UKRSIBBANK сотрудничает со всеми международными финансовыми организациями, которые представлены в Украине, в первую очередь с нашим акционером – ЕБРР – по вопросам расширения финансирования украинских компаний. Это важно, потому что увеличение объемов финансирования локального бизнеса будет способствовать более быстрому восстановлению Украины.

Мы видим нашу роль как связующее звено между Украиной, мировой экономикой и международной финансовой системой.

Наша цель – быть активным игроком в восстановлении Украины. Устойчивое развитие Украины – это наша стратегическая задача и мы активно продвигаем возможности успешного ведения бизнеса в Украине среди международных компаний, торговых организаций и наших коллег за рубежом.

- Готов ли крупный бизнес, в первую очередь международный, инвестировать в Украину?

- Все понимают, что восстановление Украины потребует огромных средств. По разным оценкам, речь идет об объемах более чем $400 млрд и, к сожалению, эта сумма не окончательная. Восстановление и ликвидация последствий войны открывает возможности для многих компаний в различных секторах. Наши иностранные партнеры это понимают, поэтому активно исследуют украинский рынок. Те, кто еще не представлен в Украине, нарабатывают здесь контакты. Все строят планы, разрабатывают проекты, которые они хотят начать или уже сейчас, или сразу после того, как ситуация с точки зрения военных рисков станет более прогнозируемой.

- Сейчас известно только о двух крупных проектах, которые получили защиту от военных рисков. Стоит ли ожидать изменений в этом направлении?

- Пока мы видим много новых программ со стороны правительств Франции, Германии, Италии, Великобритании, ряда экспортных агентств, а также международных финансовых организаций. Все программы находятся на этапе становления. Заключение подобных контрактов – довольно сложный процесс с точки зрения технического и юридического оформления. Я уверен, что постепенно этот процесс будет упрощен, что даст возможность большему количеству компаний использовать этот инструмент. Спрос на такие программы будет только расти.

- Каков ваш ключевой аргумент для инвестирования в Украину, когда вы общаетесь с представителями международного бизнеса?

- Сегодня Украина – это огромная возможность. Это большая европейская страна с большим количеством населения, поэтому возможности для развития здесь в целом значительные. В Украине есть много опытных специалистов, которые способны работать на разных уровнях и способны поддержать экономический рост. Еще один аргумент заключается в том, что восстановление Украины создаст возможности для развития многих компаний в различных отраслях экономики – строительство, производство строительных материалов, восстановление инфраструктуры и энергетики и тому подобное. Развиваться будут и компании, которые обслуживают эти сектора. И сейчас тренд инвестирования в Украину набирает обороты. Подводя итог, можно сказать, что инвестиции в Украину сейчас – это инвестиции в будущего члена ЕС.

- Как вы считаете, что нужно сделать на государственном уровне, чтобы международному бизнесу было комфортно работать в Украине?

- Прежде всего нужно снижение военных рисков. Также многих интересует прозрачность рынка и равенство условий ведения бизнеса. А это предполагает реформирование судебной системы, снижение коррупционных рисков, создание равных условий работы для всех участников. Эти факторы не новые, они были актуальны и до начала войны. Новым сдерживающим фактором, который появился уже после начала войны, являются валютные ограничения, которые ограничивают выплату дивидендов и погашение кредитов материнским компаниям. Я надеюсь, регулятору удастся найти определенный компромисс, потому что нелегко убеждать инвестировать в страну, если инвестор видит ограничения на возврат капитала. Непредсказуемые изменения в налогообложении также не добавляют привлекательности инвестиционному климату.

- В условиях войны малый и средний бизнес показал себя как более адаптивный: он быстрее приспосабливался к новым условиям работы, быстрее принимались те или иные решения и тому подобное. На что надо обращать внимание крупному международному бизнесу, который хочет работать или инвестировать в Украину сейчас или в ближайшем будущем?

- Мне кажется, обеим сторонам есть чему поучиться друг у друга.

Крупный международный бизнес имеет гораздо большие финансовые возможности. Кроме того, международные компании имеют большие финансовые ресурсы, которые не всегда доступны украинскому бизнесу.

У украинского бизнеса есть свои преимущества, такие как гибкость, скорость принятия решений, понимание ситуации на рынке и в стране в целом.

При этом, международные компании в Украине работают не в вакууме, среди их контрагентов (покупатели, поставщики, партнеры) есть компании малого и среднего бизнеса, поэтому обмен опытом происходит и идет на пользу обеим сторонам.

Я считаю, что для восстановления и устойчивого развития Украины полезной будет синергия между локальными бизнесами и иностранными компаниями.

Одни учатся гибкости и скорости принятия решений, другие – системности в принятии решений и организации бизнес процессов.

- Стоит ли сегодня украинскому бизнесу уделять большое внимание вопросам устойчивого развития и развития корпоративного управления по ESG-критериям?

- Бесспорно, ЕС и США вместе с другими развитыми странами мира финансово помогают Украине. В то же время те, кто нас поддерживают, ожидают, что мы будем исповедовать те же ценности и внедрять те же практики, что и развитый мир. ESG является неотъемлемой частью этого. Вопрос сохранения окружающей среды, бережливого использования ресурсов, равенства прав людей и в целом будущего нашей планеты является тем, над чем Украина должна работать уже сейчас. Поэтому будущее Украины невозможно без проникновения ESG во все сферы экономики.

Группа BNP Paribas, частью которой является UKRSIBBANK, является одним из лидеров внедрения Sustainable Economy в Европе и в мире. В частности, в этом году издание Euromoney назвало BNP Paribas лучшим банком по устойчивому финансированию в мире. Поэтому задача UKRSIBBANK заключается в том, чтобы внедрять уже наработанные практики и механизмы на украинском рынке. Поэтому мы активно занимаемся как тренингами для нашего персонала, так и обучением общению с нашими клиентами. Нам нужно определенным образом создавать запрос на нужные продукты и проекты, которые мы будем поддерживать.

Поэтому Украине, чтобы адаптироваться и интегрироваться в международный бизнес, надо уже сейчас внедрять принципы устойчивого развития, особенно это касается крупных компаний, которые видят свое развитие в том числе за пределами страны. Также добавлю, что компании, которые в долгосрочной перспективе не будут внедрять КСО и ESG принципы, будут иметь ограниченное банковское финансирование как на внутреннем, так и на внешнем рынках.





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