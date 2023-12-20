Інвестиції в Україну зараз – це інвестиції у майбутнього члена ЄС: UKRSIBBANK

- Як Ви вважаєте, чи є війна перешкодою для будівництва планів?

Будувати плани потрібно завжди. Хоча, відверто кажучи, навіть до війни планування в Україні було відносно короткостроковим, бо український ринок дуже швидко змінювався. Стратегічним в Україні вважалося планування на три-п'ять років. А коли почалася війна, ми будували плани спочатку лише на завтра, потім – на наступний тиждень, через деякий час – на місяць, потім – на квартал. Наразі найбільш доцільною є наявність довгострокової мети. А от планування повинно бути максимально гнучким, всі наступні кроки потрібно постійно адаптувати під зміни ринку. Тож ми часто бачимо ситуації, коли бізнес планує на рік, але кожні три місяці оновлює плани, адаптуючи до реалій.

- Зараз стратегічною задачею України є її розвиток. В UKRSIBBANK ви працюєте з великим бізнесом. Як ви вважаєте, хто повинен стати драйвером відновлення України?

- Нам важливий кожен бізнес і кожен клієнт, який приходить до нас на обслуговування. В цілому ми можемо розподілити наших корпоративних клієнтів на три сегменту: міжнародні компанії, локальні та великі компанії агропромислового комплексу.

Ми дуже добре знаємо, що потрібно міжнародному бізнесу від банку.

UKRSIBBANK є частиною BNP Paribas Group і робить особливий акцент на обслуговуванні міжнародних компаній в Україні.

Більш ніж 500 міжнародних груп з майже 50 різних країн обрали UKRSIBBANK в якості основного банківського партнеру в Україні.

Повністю англомовна команда, розташована в Києві, працює пліч-о-пліч із колегами з інших країн присутності BNP Paribas, щоб забезпечити належний рівень сервісу та задоволення потреб компанії в Україні та комунікацію з їх штаб-квартирою.

Ми є номером один у фінансування міжнародних компаній в Україні з часткою ринку близько 30 відсотків. Наша універсальна бізнес модель та висока довіра наших клієнтів дозволяє нам надавати стабільне фінансування нашим корпоративним клієнтам на дуже конкурентних ринкових умовах.

Особливу увагу ми приділяємо впровадженню цифрових рішень, які дозволяють штаб квартирі компанії централізовано контролювати та ініціювати транзакції через такі інструменти як Connexis, SwiftNet та EBICS. Локальний "клієнт-банк" UKRSIB Business підтримує повну інтеграцію з ERP системами клієнтів через API.

UKRSIBBANK обслуговує широкий спектр імпортерів та експортерів, є одним із лідерів на ринку форекс, наша доля ринку складає більше 7 відсотків. Це дозволяє нам пропонувати привабливі курси обміну валют міжнародним компаніям.

Також ми надаємо повний спектр послуг, включаючи такі послуги як обслуговування рахунків нерезидентів, корпоративні картки, зарплатні проєкти, документарні операції, авалювання векселів та реверсивний факторінг.

Наша команда готує регулярні макроекономічні огляди, які дозволяють нашим клієнтами та їх штаб-квартирам тримати руку на пульсі останніх змін в економіці України і приймати виважені управлінські рішення.

Слід зазначити, що будучи невід`ємною частиною BNP Paribas, ми повністю керуємося в своїй діяльності Code of Conduct of BNP Paribas та слідуємо всім процедурам Комплаєнс і протоколам безпеки BNP Paribas, що робить нас одним із найбезпечніших банків в Україні, де можна зберігати гроші, як з точки безпеки так і з точки зору репутації.

Як вже зазначалось, один з головних аспектів, який наразі цікавить міжнародний бізнес, це можливість страхування воєнних ризиків. Ми бачимо пропозиції різних країн, експортних агенцій, міжнародних фінансових організацій, які передбачають такі можливості для іноземних інвесторів. Ми інформуємо наших клієнтів про нові можливості та активно підтримуємо діалог з усіма учасниками ринку.

Слід зазначити що ми також активно працюємо з локальними українськими компаніями, лідерами вітчизняної економіки, агропромислового комплексу. Ми підтримуємо українські компанії, які шукають міжнародних партнерів для розширення бізнесу як в Україні, так і за її межами. UKRSIBBANK співпрацює з усіма міжнародними фінансовими організаціями, які представлені в Україні, в першу чергу з нашим акціонером – ЄРББ, з питань розширення фінансування українських компаній. Це важливо, тому що збільшення обсягів фінансування локального бізнесу сприятиме швидшому відновленню України.

Ми бачимо нашу роль як з’єднуючи ланки, яка пов’язує Україну з світовою економікою та міжнародною фінансовою системою.

Наше ціль бути є активним гравцем у відновленні України. Сталий розвиток України – це наше стратегічне завдання і ми активно просуваємо можливості успішного ведення бізнесу в Україні серед міжнародних компаній, торгівельних організацій та нашими колегами за кордоном.

- Чи готовий великий бізнес, в першу чергу міжнародний, інвестувати в Україну?

- Всі розуміють, що відновлення України потребуватиме величезних коштів. За різними оцінками, мова йде об обсягах більш ніж $400 млрд і на жаль ця сума не остаточна. Відбудова та ліквідація наслідків війни відкриває можливості для багатьох компаній в різних секторах. Наші іноземні партнери це розуміють, тому активно досліджують український ринок. Ті, хто ще не представлений в Україні, напрацьовують тут контакти. Всі будують плани, розробляють проєкти, які вони хочуть розпочати або вже зараз, або одразу після того, як ситуація з точки зору воєнних ризиків стане більш прогнозованою.

- Наразі відомо лише про два великі проєкти, які отримали захист від воєнних ризиків. Чи варто очікувати на зміни в цьому напрямку?

- Поки ми бачимо багато нових програм з боку урядів Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, низки експортних агенцій, а також міжнародних фінансових організацій. Всі програми знаходяться на етапі становлення. Заключення подібних контрактів – доволі складний процес з точки зору технічного та юридичного оформлення. Я впевнений, що поступово цей процес, буде спрощений, що дасть можливість більшій кількості компаній використати цей інструмент. Попит на такі програми буде лише зростати.

- Яким є ваш ключовий аргумент для інвестування в Україну, коли ви спілкуєтеся з представниками міжнародного бізнесу?

Сьогодні Україна – це величезна можливість. Це велика європейська країна з великою кількістю населення, тому можливості для розвитку тут в цілому значні. В Україні є багато досвідчених спеціалістів, які здатні працювати на різних рівнях і здатні підтримати економічне зростання. Ще один аргумент полягає в тому, що відновлення України створить можливості для розвитку багатьох компаній у різних галузях економіки – будівництво, виробництво будівельних матеріалів, відбудова інфраструктури та енергетики тощо. Розвиватися будуть і компанії, які обслуговують ці сектори. І наразі тренд інвестувати в Україну набирає обертів. Підсумовуючи, інвестиції в Україну зараз – це інвестиції у майбутнього члена ЄС.

- Як ви вважаєте, що потрібно зробити на державному рівні, аби міжнародному бізнесу було комфортно працювати в Україні?

Перш за все потрібно зниження військових ризиків. Також багатьох цікавить прозорість ринку та рівність умов ведення бізнесу. А це передбачає реформування у судовій системі, зниження корупційних ризиків, створення рівних умов роботи для всіх учасників. Ці фактори не нові, вони були актуальні і до початку війни. Новим стримуючим фактором, який з'явився вже після початку війни, є валютні обмеження, що обмежує виплату дивідендів та погашення кредитів материнським компаніям. Я сподіваюся, вдасться знайти певний компроміс, бо не легко переконувати інвестувати в країну, якщо інвестор бачить обмеження на повернення капіталу. Непередбачувані зміни в оподаткуванні також не додають до інвестиційного клімату.

- В умовах війни малий та середній бізнес показав себе як більш адаптивний: він швидше пристосовувався до нових умов роботи, швидше ухвалювалися ті чи інші рішення тощо. На що треба звертати увагу великому міжнародному бізнесу, який хоче працювати чи інвестувати в Україну зараз чи найближчому майбутньому?

Мені здається, обом сторонам є чому повчитися один в одного.

Великий міжнародний бізнес має набагато більші фінансові можливості. Крім того, міжнародні компанії мають великі фінансові ресурси, які не завжди доступні українському бізнесу.

У українського бізнесу є свої переваги, такі як гнучкість, швидкість прийняття рішень, розуміння ситуації на ринку та у країні в цілому.

При цьому, міжнародні компанії в Україні працюють не в вакуумі, серед їх контрагентів (покупці, постачальники, партнери) є компанії малого та середнього бізнесу, тому обмін досвідом відбувається і йде на користь обом сторонам.

Я вважаю, що для відбудови та сталого розвитку України корисною буде синергія між локальними бізнесами та іноземними компаніями.

Одні вчяться гнучкості і швидкості прийняття рішень, інші – системності в прийнятті рішень та організації бізнес процесів.

- Чи варто сьогодні українському бізнесу приділяти велику увагу питанням сталого розвитку та розвитку корпоративного управління за ESG-критеріями?

Безперечно, ЄС та США разом з іншими розвиненими країнами світу фінансово допомагають Україні. Водночас ті, хто нас підтримують, очікують, що ми будемо сповідувати ті ж цінності і впроваджувати ті ж практики, що і розвинений світ. ESG є невід’ємною частиною цього. Питання збереження довкілля, бережливого використання ресурсів, рівності прав людей і в цілому майбутнього нашої планети є тим, над чим Україна має працювати вже зараз. Тому майбутнє України неможливе без проникнення ESG в усі сфери економіки.

Група BNP Paribas, частиною якої є UKRSIBBANK, є одним з лідерів впровадження Sustainable Economy в Європі та у світі. Зокрема, цього року видання Euromoney назвало BNP Paribas найкращим банком зі сталого фінансування у світі. Тож задача UKRSIBBANK полягає в тому, аби впроваджувати вже напрацьовані практики і механізми на українському ринку. Тому ми активно займаємося як тренінгами для нашого персоналу, так і навчанням, спілкуванню з нашими клієнтами. Нам потрібно, певним чином, створювати запит на потрібні продукти і проєкти, які ми будемо підтримувати.

Тож Україні, щоб адаптуватися та інтегруватися в міжнародний бізнес, треба вже зараз впроваджувати принципи сталого розвитку, особливо це стосується великих компаній, які бачать свій розвиток в тому числі за межами країни. Також додам, що компанії, які у довгостроковій перспективі не будуть впроваджувати КСВ та ESG принципи, у майбутньому матимуть обмежене банківське фінансування як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.





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