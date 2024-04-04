Онлайн-банкинг monobank, работающий на лицензии Универсал Банка, получил новый дизайн. Об этом сообщил в соцсетях соучредитель monobank Олег Гороховский.

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"Запускаем monobank 2.0 – редизайн приложения monobank. На старте у нас была только одна карточка, поэтому дизайн задумывался именно под нее. А сейчас у нас уже и разные карты, и ФЛП, и еще много всего в планах", – пояснил он решение изменить редизайн.

Теперь пользователи могут переходить между картами свайпами.

Пользователи приложения могут самостоятельно выбрать, когда перейти на новый дизайн, и могут вернуться к старому дизайну. "Но все новые вещи будем в дальнейшем делать только в новом дизайне", – написал Гороховский.