В monobank новый дизайн: что изменилось
Онлайн-банкинг monobank, работающий на лицензии Универсал Банка, получил новый дизайн. Об этом сообщил в соцсетях соучредитель monobank Олег Гороховский.
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"Запускаем monobank 2.0 – редизайн приложения monobank. На старте у нас была только одна карточка, поэтому дизайн задумывался именно под нее. А сейчас у нас уже и разные карты, и ФЛП, и еще много всего в планах", – пояснил он решение изменить редизайн.
Теперь пользователи могут переходить между картами свайпами.
Пользователи приложения могут самостоятельно выбрать, когда перейти на новый дизайн, и могут вернуться к старому дизайну. "Но все новые вещи будем в дальнейшем делать только в новом дизайне", – написал Гороховский.
- В Украине 115 млн действительных банковских карт. Больше всего – в ПриватБанке, а Универсал Банк — на втором месте из 18,2 млн действительных карт (из которых активные – 8 млн).