У monobank новий дизайн: що змінилось
Онлайн-банкінг monobank, який працює на ліцензії Універсал Банку, отримав новий дизайн. Про це повідомив у соцмережах співзасновник monobank Олег Гороховський.
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"Запускаємо monobank 2.0 – редизайн застосунку monobank. На старті в нас була лише одна картка, тому дизайн задумувався саме під неї. А зараз у нас уже і різні картки, і ФОПи, і ще багато всього в планах", – пояснив він рішення змінити редизайн.
Тепер користувачі можуть переходити між картками свайпами.
Користувачі застосунку можуть самостійно вибрати, коли перейти на новий дизайн, і матимуть можливість повернутися до старого дизайну. "Але усі нові речі будемо надалі робити лише у новому дизайні", – написав Гороховський.
- В Україні 115 млн дійсних банківських карток. Найбільше – у ПриватБанку, а Універсал Банк — на другому місці з 18,2 млн дійсних карток (з яких активні – 8 млн).