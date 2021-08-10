UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Аналитик Bloomberg прогонозирует биткоину рост до $100 000

10.08.2021, 11:00
Аналитик Bloomberg прогонозирует биткоину рост до $100 000 - Фото
Фото: depositphotos.com

Старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун спрогнозировал рост курса биткоина до отметки $100 000. Об этом он написал в очередном отчете Bloomberg Galaxy Crypto Index.

Аналитик считает, что в прошлые месяцы биткоин и Ethereum нашли мощную поддержку и находятся в фазе роста. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Майк Макглоун отметил, что текущая ситуация очень напоминает 2019 год, когда курс первой криптовалюты снижался до $4000 и затем пошел в рост.

"Биткоин, похоже, нашел поддержку около отметки $30 000, так же, как это было на $4 000 в начале 2019 года. Мы видим параллели с теми событиями, и, судя по всему, биткоин вполне может достичь $100 000", – отметил аналитик.

Он подчеркнул, что курс первой криптовалюты долгое время находился ниже 20-недельной скользящей средней. Это говорит о том, что "слабые" покупатели распродали свои BTC.

На рынке остались, в основном, "твердые быки". При этом большинство фундаментальных факторов говорит в пользу покупки биткоинов.  Биткоин становится цифровым золотом, весь мир идет в этом направлении. Эфириум же является платформой для перевода денег и финансов в цифровой вид", – считает Макглоун.

В конце июля Макглоун заявил, что цена биткоина скорее вернется к отметке $60 000, чем упадет до $20 000. В конце марта он спрогнозировал рост курса первой криптовалюты до уровня $400 000.

По состоянию на 11:03 10 августа цена биткойна составляет $45 907, свидетельствуют данные биржи Coindesk.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
биткоин курс биткоина прогноз
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 