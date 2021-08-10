Аналитик Bloomberg прогонозирует биткоину рост до $100 000

Старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун спрогнозировал рост курса биткоина до отметки $100 000. Об этом он написал в очередном отчете Bloomberg Galaxy Crypto Index.

Аналитик считает, что в прошлые месяцы биткоин и Ethereum нашли мощную поддержку и находятся в фазе роста.

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Майк Макглоун отметил, что текущая ситуация очень напоминает 2019 год, когда курс первой криптовалюты снижался до $4000 и затем пошел в рост.

"Биткоин, похоже, нашел поддержку около отметки $30 000, так же, как это было на $4 000 в начале 2019 года. Мы видим параллели с теми событиями, и, судя по всему, биткоин вполне может достичь $100 000", – отметил аналитик.

Он подчеркнул, что курс первой криптовалюты долгое время находился ниже 20-недельной скользящей средней. Это говорит о том, что "слабые" покупатели распродали свои BTC.

На рынке остались, в основном, "твердые быки". При этом большинство фундаментальных факторов говорит в пользу покупки биткоинов. Биткоин становится цифровым золотом, весь мир идет в этом направлении. Эфириум же является платформой для перевода денег и финансов в цифровой вид", – считает Макглоун.

В конце июля Макглоун заявил, что цена биткоина скорее вернется к отметке $60 000, чем упадет до $20 000. В конце марта он спрогнозировал рост курса первой криптовалюты до уровня $400 000.

По состоянию на 11:03 10 августа цена биткойна составляет $45 907, свидетельствуют данные биржи Coindesk.

9 августа курсы Bitcoin и Ethereum достигли максимума трех месяцев.

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Наталия Софиенко

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