Аукционный дом Sotheby's впервые пустит с молотка NFT-токены
17.03.2021, 15:34
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Аукционный дом Sotheby's выставит на продажу NFT-токены. Об этом заявил в эфире CNBC генеральный директор аукционного дома Чарльз Стюарт.
Для первой в истории продажи NFT-токенов площадка выбрала работы анонимного цифрового художника PAK.
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По его словам, невзаимозаменямые токены будут привязаны к работам художника. Продажи начнутся в апреле, точная дата начала аукциона пока неизвестна.
Ранее к продажам NFT присоединился еще один именитый аукционный дом — Christie's, основанный в 1766 году.
Sotheby's – один из крупнейших и старейших в мире аукционных домов, который был основан в 1744 году. Основная часть лотов аукционного дома — это предметы роскоши и искусства.
- В начале марта мать сына Илона Маска за 20 минут заработала $5,8 млн, выпустив коллекцию NFT-токенов.
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