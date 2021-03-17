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Аукционный дом Sotheby's впервые пустит с молотка NFT-токены

17.03.2021, 15:34
Аукционный дом Sotheby's впервые пустит с молотка NFT-токены - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Аукционный дом Sotheby's выставит на продажу NFT-токены. Об этом заявил в эфире CNBC генеральный директор аукционного дома Чарльз Стюарт.

Для первой в истории продажи NFT-токенов площадка выбрала работы анонимного цифрового художника PAK.

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По его словам, невзаимозаменямые токены будут привязаны к работам художника. Продажи начнутся в апреле, точная дата начала аукциона пока неизвестна.

Ранее к продажам NFT присоединился еще один именитый аукционный дом — Christie's, основанный в 1766 году. 

Sotheby's – один из крупнейших и старейших в мире аукционных домов, который был основан в 1744 году. Основная часть лотов аукционного дома — это предметы роскоши и искусства.

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Наталия Софиенко
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аукцион Sotheby's NFT-токены
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