Биржа ОКХ опубликовала отчет с главными трендами DEX в 2025 году

Отчет OKX о развитии децентрализованных бирж (DEX) анализирует влияние на ончейн-экономику, делая акцент на соперничестве Solana и Ethereum.

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OKX, одна из ведущих криптобирж и Web3-компаний, представила отчет "Аналитика сектора DEX 2025", в котором рассматривается развитие децентрализованных бирж (DEX) и их влияние на ончейн-экономику.

Документ включает анализ ключевых аспектов рынка, таких как ликвидность, структура торговли, роль деривативов, внедрение искусственного интеллекта и соперничество между Solana и Ethereum в сфере децентрализованных финансов. По данным исследования, DEX на блокчейне Solana, привлекающие активных розничных трейдеров, обеспечили 48% от общего объема торгов. В то же время Ethereum остается предпочтительной платформой для крупных институциональных игроков, совершающих сделки от $50 000 и выше.

В отчете, основанном на данных 1inch, Uniswap и Dune, рассматриваются следующие ключевые темы:

Значение DEX для DeFi, их технологическое развитие и роль в экосистеме.

Соперничество Solana и Ethereum 2.0 за ликвидность, эффективность и масштабируемость.

Вопросы ликвидности и инновационные решения, включая маркет-мейкинг Raydium и эволюцию Uniswap.

Влияние искусственного интеллекта на блокчейн, появление ончейн-агентов ИИ, а также новые вызовы в сфере безопасности.

Ключевые выводы исследования:

Solana доминирует на рынке розничных DEX-транзакций, в то время как Ethereum сохраняет лидерство среди крупных трейдеров.

Разработчики из Азии опережают европейских и североамериканских коллег, а интеграция ИИ становится одним из главных трендов.

Развитие деривативов DEX создает новые возможности, а традиционные финансовые инструменты все активнее адаптируются в DeFi.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте OKX. Кроме того, пользователи могут глубже изучить мир DEX с помощью кошелька OKX, который был признан самым безопасным Web3-решением по версии CertiK.