Біржа ОКХ опублікувала звіт з аналітикою сектора DEX на 2025 рік

Звіт OKX про розвиток децентралізованих бірж (DEX) аналізує вплив на ончейн-економіку, роблячи акцент на суперництві Solana і Ethereum.

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OKX, провідна криптобіржа і Web3-компанія, опублікувала "Аналітику сектору DEX 2025", всебічний звіт, що відображає еволюцію децентралізованих бірж (DEXs) та їхню роль у формуванні ончейн-економіки.

У звіті представлено аналіз ключових питань ліквідності та структури ринку, а також вплив деривативів, інтеграції штучного інтелекту та конкуренції Solana і Ethereum на майбутнє децентралізованої торгівлі. Було виявлено, що DEX на базі Solana, рухомі активністю роздрібних трейдерів, досягли 48% від загального обсягу, в той час, як Ethereum зберігає свої позиції серед "китів" та інституціональних трейдерів, які здійснюють операції на суму від $50 000.

Звіт, заснований на даних таких криптовалютних компаній, як 1inch, Uniswap і Dune, охоплює ключові аспекти децентралізованої торгівлі:

DEXs як основа DeFi — їхня роль в екосистемі завдяки доступності та технологічному розвитку.

Конкуренція Solana і Ethereum 2.0 — боротьба за ліквідність, ефективність і масштабованість.

Проблеми ліквідності та інновації — від моделей маркет-мейкінгу Raydium до еволюції Uniswap.

Штучний інтелект і блокчейн — вплив ончейн-агентів ШІ, нові можливості та виклики безпеки.

Основні висновки:

Solana домінує в роздрібному обсязі DEX, тоді як Ethereum утримує контроль над великими угодами.

Азія випереджає Європу і Північну Америку в протистоянні розробників, а інтеграція штучного інтелекту є ключовим напрямком їхньої діяльності.

Деривативи DEX відкривають нові можливості, а знайомі інструменти прибутковості TradFi переходять у DeFi.

Ви можете ознайомитися зі звітом детальніше на сайті ОКХ, а також зануритися у світ DEX за допомогою гаманця ОКХ, який було названо найбезпечнішим Web3-гаманцем за версією провідної аудит-платформи CertiK.