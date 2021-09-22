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Bitcoin впервые с августа упал ниже $40 000

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 09:56
Bitcoin впервые с августа упал ниже $40 000 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Стоимость криптовалюты Bitcoin 22 сентября впервые с августа упала ниже отметки в $40 000 (-3,2%). Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

Биткойн упал до $39 612. Падение актива произошло на фоне критики со стороны регуляторов, пишет Bloomberg. Однако улучшение ситуации на мировых рынках уже в течение часа подняло цену актива выше $40 000.

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Одним из препятствий для инвесторов стал долговой кризис крупнейшего застройщика Китая Evergrande и возможное сокращение покупок активов в конце года. 

"Биткойн не застрахован от распродажи рискованных активов на традиционных рынках. Bitcoin должен занять скользящую среднюю на уровне $46 000 в течение 200 дней и укрепиться, прежде чем можно будет коллективно вздохнуть", – заявил соучредитель крипто-кредитора Nexo Антони Тренчев.

По состоянию на 9:50 по Киеву 22 сентября стоимость Bitcoin составляла $42 236 (-1,37%).

Bitcoin впервые с августа упал ниже $40 000

  • Биткойн известен своей волатильностью. За 2020 год он вырос более чем на 300%. Его цена удвоилась с января до середины апреля 2021-го. За последующие три месяца он обвалился на 52%. Уже с июля по август криптовалюта выросла примерно на 65%. В начале августа биткойн падал до $38 163.

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Александр Мясищев
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биткойн Bitcoin
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