Биткоин обновляет рекорды: курс растет на фоне выступления Джо Байдена

Сегодня утром, 14 марта, курс биткоина достиг отметки выше $24,8 тыс., обновив максимум за последние три недели. Это первый раз с 21 февраля, когда цена криптовалюты достигла отметки в $24,82 тыс.

За сутки стоимость биткоина выросла на 9,7%. По данным CoinGecko, криптоактив торгуется на уровне почти $26 тыс.

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Ethereum также обновил максимум с 21 февраля, превысив отметку в $1,7 тыс. За сутки он подорожал на 5,1%, а цена альткоина колеблется около отметки в $1,68 тыс.

Рыночная капитализация криптовалют выросла за последние 24 часа на 5,8%, составив $1,12 трлн. Доля биткоина на рынке составляет 41,87%, Ethereum – 18,16%, третий лидер – Tether (USDT) с показателем на уровне 6,57%.

Это произошло после того, как американский президент Джо Байден пообещал сделать все необходимое, чтобы помочь всему банковскому сектору.

"Благодаря действиям, которые мы предприняли в последние несколько дней для защиты вкладчиков из Silicon Valley Bank и Signature Bank, американцы могут быть уверены, что наша система безопасна", – написал президент США во вчерашнем твите и заверил инвесторов в том, что они получат свои деньги.

Биткоин и другие криптовалюты выросли в понедельник, 13 марта. На рост повлияло заявление властей США о планах ограничить последствия крушения Silicon Valley Bank.

Наталія Софієнко

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