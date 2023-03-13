Биткоин и другие монеты выросли после заявления Минфина США и ФРС по рынку криптовалют

Биткоин и другие криповалюты выросли в понедельник, 13 марта. Как пишет Reuters, на рост повлияло заявление властей США о планах ограничить последствия крушения Silicon Valley Bank. Кроме того, криптовалютная компания Circle заверила инвесторов, что ее привязка к биткоину безопасна.

Биткоин вырос примерно на 8% из воскресных минимумов, торгуясь на уровне $22 568.

Министерство финансов США и Федеральная резервная система объявили о ряде мер по стабилизации банковской системы и заявили, что вкладчики ликвидированного Silicon Valley Bank получат доступ к своим депозитам.

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Цена стейблкоина USD Coin (USDC) восстановилась к $0,9917, что ближе к его номиналу и выше минимума на прошлой неделе около $0,88.

На выходных USDC потерял привязку к доллару 1:1 и достиг рекордного минимума в субботу из-за опасений, что Circle – фирма, стоящая за USDC – может быть связана с Silicon Valley Bank.

Генеральный директор Circle Джереми Аллер сообщил, что хранящийся в обанкротившемся Silicon Valley Bank резервный депозит USDC в размере $3,3 млрд будет полностью доступен, когда банки США откроются в понедельник.

10 марта 2023 года калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank (принадлежит SVB Financial Group и является 16-м по размеру активов банком в США) и передал его под управление FDIC. Его банкротство стало крупнейшим со времени финансового кризиса 2008 года.

Крупнейший европейский банк HSBC выкупил за символическую цену в 1 фунт стерлингов британский филиал обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB).

13 марта в США закрыли еще один банк – Signature Bank.

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Наталія Софієнко

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