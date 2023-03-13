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HSBC купил за 1 фунт стерлингов британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 11:43
HSBC купил за 1 фунт стерлингов британский филиал обанкротившегося Silicon Valley Bank - Фото
Фото: ЕРА

Крупнейший европейский банк HSBC выкупил з символическую цену в 1 фунт стерлингов британский филиал обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Сделка защитит средства клиентов британского филиала, сообщает агентство Reuters.  

Продажу SVB UK организовал Центробанк Англии, чтобы укрепить доверие к финансовой системе и свести к минимуму любые последствия для британских технологических компаний, которые обслуживались в филиале.  

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"На первый взгляд, это хорошая сделка. SVB не хватало ликвидности и уверенности вкладчиков — у HSBC есть и то, и другое в избытке", — прокомментировал агентству Ричард Марвуд, старший управляющий инвестфонда Royal London Asset Management.  

SVB UK отделена от американской группы, и HSBC заявил, что активы и обязательства материнской компании были исключены из сделки. 

"Это приобретение имеет отличный стратегический смысл для нашего бизнеса в Великобритании", — заявил генеральный директор HSBC Ноэль Куинн. 

SVB UK имеет кредиты на сумму около 5,5 млрд фунтов стерлингов и депозиты на сумму около 6,7 млрд фунтов стерлингов. Банк Англии сообщил, что общий размер баланса SVB UK составляет около 8,8 млрд фунтов стерлингов. 

На SVB UK претендовали и другие потенциальные покупатели, в частности OakNorth Bank, принадлежащий SoftBank, и инвесткомпания из Абу-Даби ADQ. 

Роман Бриль
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Великобритания hsbc банкротство банков Silicon Valley Bank SVB UK
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