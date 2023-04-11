Биткоин преодолел отметку в $30 000

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По состоянию на 11:00 по Киеву биткоин составляет более $30 000.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В последний раз його стоимость превышала $30 000 10 июня 2022 года.

Инвесторы повысили ставки на то, что Федеральная резервная система США скоро прекратит свою кампанию по усилению денежно-кредитной политики, пишет Reuters.

Рост токена произошел после опубликованного в пятницу, 7 апреля, отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, показавшего, что работодатели сохранили высокие темпы найма в марте, что указывает на все еще устойчивую экономику.

Однако потрясения в банковском секторе, вызванные крахом Silicon Valley Bank (SVB) в прошлом месяце, повысили ожидания участников рынка относительно того, что ФРС вряд ли поднимет процентные ставки гораздо выше и на более длительный срок, поскольку регулятор надеется ослабить нагрузку на сектор.

"Причиной повсеместного ралли криптовалют является оптимизм трейдеров по поводу денежно-кредитной политики центральных банков", – сказала Тина Тенг, рыночный аналитик CMC Markets.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта, находилась вблизи восьмимесячного пика на прошлой неделе – $1942,50.

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.