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Биткоин преодолел отметку в $30 000

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11.04.2023, 11:00
Биткоин преодолел отметку в $30 000 - Фото
Фото: depositphotos.com

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По состоянию на 11:00 по Киеву биткоин составляет более $30 000.

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В последний раз його стоимость превышала $30 000 10 июня 2022 года.

Биткоин преодолел отметку в $30 000

Инвесторы повысили ставки на то, что Федеральная резервная система США скоро прекратит свою кампанию по усилению денежно-кредитной политики, пишет Reuters.

Рост токена произошел после опубликованного в пятницу, 7 апреля, отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, показавшего, что работодатели сохранили высокие темпы найма в марте, что указывает на все еще устойчивую экономику.

Однако потрясения в банковском секторе, вызванные крахом Silicon Valley Bank (SVB) в прошлом месяце, повысили ожидания участников рынка относительно того, что ФРС вряд ли поднимет процентные ставки гораздо выше и на более длительный срок, поскольку регулятор надеется ослабить нагрузку на сектор.

"Причиной повсеместного ралли криптовалют является оптимизм трейдеров по поводу денежно-кредитной политики центральных банков", – сказала Тина Тенг, рыночный аналитик CMC Markets.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта, находилась вблизи восьмимесячного пика на прошлой неделе – $1942,50.

Наталія Софієнко
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биткойн Ethereum
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