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Биткоин продолжает дорожать, уже больше $28 000

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 14:20
Биткоин продолжает дорожать, уже больше $28 000 - Фото
Биткоин (Фото: unsplash.com)

Курс биткоина впервые с 12 июня 2022 превысил $28 000. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

Вечером 19 марта стоимость биткоина достигала $28 509. Ночью 20 марта криптовалюта торговалась на уровне $28 430, однако к 7 утра она упала до $27 251.

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По состоянию на 14:20 по Киеву, биткоин торгуется на уровне – $ 28 285.

Как пишет Reuters, потрясения в банковском секторе заставляют некоторых инвесторов обращаться к цифровым активам.

На прошлой неделе биткоин вырос на 26% и более чем на 35% – за 10 дней на фоне крушения Silicon Valley Bank и поглощения UBS банка Credit Suisse.

"Импульс обусловлен ликвидностью, поскольку биткоин является альтернативным средством ликвидности", – сказал Маркус Тилсон, руководитель отдела исследований и стратегии компании Matrixport.

Он ожидает, что к концу года биткоин может достичь $45 000, а ликвидность от центральных банков найдет свое применение в криптоактивах, как это было в 2021 году, когда биткоин достиг рекордных максимумов.

По мнению бывшего технического директора Coinbase Баладжи Сринивасана, надвигающийся глобальный банковский кризис может поднять стоимость биткоина до $1 млн менее чем за 90 дней. Согласно его прогнозам, банковский кризис в США может вызвать гиперинфляцию, которая приведет к росту цены популярной криптовалюты к семизначным значениям.

С начала года цена биткоина выросла почти на 70%. Другие цифровые активы также выросли: Ethereum вырос примерно на 17% с начала минувшей недели, а так называемые альтоины, такие как Solana и Cardano, тоже выросли.

Наталія Софієнко
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