Биткоин резко подорожал. Курс ненадолго достиг $5000

Курс биткоина во вторник резко вырос на торгах почти на 20% за сутки и ненадолго коснулся отметки $5000.
Как сообщает Reuters, это рекордный прирост с ноября прошлого года.
Курс в $5000 за монету был зафиксирован на люксембургской бирже Bitstamp, но затем он опустился до $4710. Это в любом случае является самым большим однодневным приростом с апреля 2018 года, отмечает агентство.
По данным CoinDesk, на 12:00 по киевскому времени один биткоин стоит $4690.
На фоне подорожания биткоина рост показали и другие топовые криптовалюты. Их капитализация повысилась на 6-10%.
Эксперты пока не могут назвать причины такого резкого скачка криптовалюты, пишет Reuters.
Ранее исследовательская компания Bitwise опубликовала отчет, согласно которому, объемы торговли биткоинами на сайте CoinMarketCap, ведущем поставщике криптоданных, искусственно и сильно завышены.