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02.04.2019, 12:02

Биткоин резко подорожал. Курс ненадолго достиг $5000

Биткоин резко подорожал. Курс ненадолго достиг $5000

Биткоин показал рекордный прирост с ноября прошлого года

Курс биткоина во вторник резко вырос на торгах почти на 20% за сутки и ненадолго коснулся отметки $5000.

Как сообщает Reuters, это рекордный прирост с ноября прошлого года.

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Курс в $5000 за монету был зафиксирован на люксембургской бирже Bitstamp, но затем он опустился до $4710. Это в любом случае является самым большим однодневным приростом с апреля 2018 года, отмечает агентство.

По данным CoinDesk, на 12:00 по киевскому времени один биткоин стоит $4690.

На фоне подорожания биткоина рост показали и другие топовые криптовалюты. Их капитализация повысилась на 6-10%.

Эксперты пока не могут назвать причины такого резкого скачка криптовалюты, пишет Reuters.

Ранее исследовательская компания Bitwise опубликовала отчет, согласно которому, объемы торговли биткоинами на сайте CoinMarketCap, ведущем поставщике криптоданных, искусственно и сильно завышены. 

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Теги: криптовалюта, биткоин
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