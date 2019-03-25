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25.03.2019, 13:41

Объем торгов биткоином завышен в 20 раз - исследование

Объем торгов биткоином завышен в 20 раз - исследование

Данные сайта CoinMarketCap о торговли биткоинами сильно преувеличены

Объемы торговли биткоинами на сайте CoinMarketCap, ведущем поставщике криптоданных, искусственно и сильно завышены. Об этом говорится в отчете исследовательской компании Bitwise, сообщает Forbs.

Отмечается, что объем торговли биткоинами составляет $270 млн в день, что на 95% меньше, чем сообщается на CoinMarketCap - там эта цифра составляет $6 млрд.

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При этом только на 10 биржах цифровых активов объемы торговли биткоинами превышают $1 млн в день. Среди них - Binance, Coinbase, Kraken, BitFlyer, itBit, Bittrex, Poloniex, Bitfinex, Bitstamp, Gemini и Circle Pay.

В целом, Bitwise проанализировал данные 81 биржи. Свой отчет компания представила Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).

Напомним, инвестбанкир Майк Новограц заявил, что капитализация биткоина превзойдет объем рынка золота, а сам биткоин подорожает в 100 раз.

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Теги: криптовалюта, биткоин
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