Биткоин резко упал до 5-месячного минимума

Курс биткоина упал ниже $40 000 впервые с августа 2021 года, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

К 17:25 по Киеву стоимость биткоина составляла $40 784.

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Как пишет Reuters, биткоин упал более чем на 5% в понедельник до самого низкого уровня за более чем пять месяцев. Крупнейшая криптовалюта упала до $39 558 , что является самым низким показателем с 5 августа.

Криптовалюта продолжает снижение после того, как в ноябре установила исторический максимум на отметке в $69 000, ее стоимость опустилась более чем на 42%.

"Криптовалюты, вероятно, останутся под давлением, поскольку ФРС сокращает свои вливания ликвидности. Биткоин может закончить 2022 год ниже $20 000", — сказал Джей Хэтфилд, исполнительный директор Infrastructure Capital Advisors,пишет Bloomberg.

По его словам, из-за действий Федеральной резервной системы США более рискованные инвестиции, такие как убыточные технологии, акции мемов и криптовалюта, страдают непропорционально сильно по сравнению с остальным рынком, поскольку эти инвестиции примерно в два раза более волатильны, чем рынок в целом.

Ноэль Ачесон, глава отдела анализа рынка в Genesis Global Trading, сказала, что спад биткоинов, по-видимому, вызван скорее краткосрочными трейдерами монеты, чем долгосрочными держателями.

В субботу, 4 декабря, BTC упал на 22%. В цене упали и другие криптовалюты. Они подешевели на фоне усиления настроений против риска, которое также вызвало распродажу во многих областях фондового рынка США. Причиной тому стал резкий рост инфляции.

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Наталия Софиенко

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