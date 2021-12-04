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Курс биткоина рухнул

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2021, 13:05
Курс биткоина рухнул - Фото
Фото: depositphotos.com

В ночь на 4 декабря произошло падение рынка криптовалюты на 22%. В ходе сессии биткоин упал до $41 967,5. 

Как следует из данных криптобиржи CoinDesk, к 12:50 по Киеву стоимость биткоина составляла $47 190.

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Другие электронные валюты также снизились в цене. Так, Ethereum подешевел на 14,91%, до $3,89 тыс.; Litecoin на 24,96%, до $153,2; а Monero на 18,76%, до $195,9.

Как пишет reuters, падение произошло после нестабильной недели на финансовых рынках. Мировые акции и доходность эталонных облигаций США упали в пятницу после того, как данные показали, что рост рабочих мест в США замедлился в ноябре, а вариант коронавируса Omicron держал инвесторов в напряжении. 

  • 10 ноября цена биткоина обновила исторический максимум — электронная валюта подорожала более чем на $3 тыс. до $69 тыс. Курс актива начал резко увеличиваться после того, как минтруд США заявил, что в октябре потребительские цены в стране выросли в годовом выражении на 6,2%. Это максимальное значение с ноября 1990 года, когда инфляция составила 6,3%.
  • 14 ноября было выпущено первое за четыре года обновление биткоина под названием Taproot.

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Наталия Софиенко
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курс биткоина криптовалюта
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