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Биткоин за сутки подскочил более чем на $2000

02.03.2021, 10:13
Биткоин за сутки подскочил более чем на $2000 - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin за последние сутки выросла на более чем $2100 или 4,6%. Ее цена ночью достигала $50 177. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 10:00 по Киеву криптовалюта торговалась по $48 484.

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Рост криптовалюты наблюдается после падения до уровней $43 522 28 февраля. До этого биткоин достиг максимальной цены 21 февраля – $58 012.

По данным Вloomberg, цена биткойна подскочила, поскольку инвесторы Citi, Goldman Sachs проявляют к ней большой интерес. В отчете Citigroup Global Perspectives & Solutions стратеги изложили аргументы в пользу того, что биткойн скоро будет играть более важную роль в мировой финансовой системе и может стать "валютой выбора для международной торговли" в предстоящие годы.

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Наталия Софиенко
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криптовалюта биткоин Bitcoin
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