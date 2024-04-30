Бывший CEO Parimatch вошел в совет директоров старейшей украинской криптобиржи

Максим Ляшко. Фото - Kuna

Бывший руководитель бетинговой компании Parimatch Максим Ляшко назначен членом совета директоров группы компаний Kuna, основателя старейшей украинской криптобиржи. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба Kuna.

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"Максим Ляшко, бывший управляющий партнер Energame, а до этого один из руководителей холдинга Parimatch, с сегодняшнего дня входит в команду в роли директора совета директоров и возглавит комитет по вопросам регулирования и управления", – говорится в релизе.

Учредитель Kuna Михаил Чобанян продолжит свое руководство в качестве председателя совета директоров и генерального директора группы компаний.

Справка Kuna – первая криптовалютная биржа для пользователей из Украины и СНГ, основанная в 2014 году. Весной 2021 года Forbes оценивал стартап с около $220 млн годового оборота в крипте в $50–100 млн.

Kuna – первая криптовалютная биржа для пользователей из Украины и СНГ, основанная в 2014 году. Весной 2021 года Forbes оценивал стартап с около $220 млн годового оборота в крипте в $50–100 млн. С 2022 года Kuna выступает соорганизатором и генеральным спонсором международного бизнес-мероприятия Lugano Business Forum в Швейцарии.

Назначение Ляшко в Kuna назвали стратегическим шагом, поскольку старейшая украинская криптобиржа работает над проектом Layer2State – построения цифровой национальной инфраструктуры без географических границ.

Компания готовится к масштабированию и глобальной экспансии и открывает европейское представительство в столице Бельгии Брюсселе.

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Максим Ляшко в 2021 году был содиректором бетинговой компании Parimatch, отвечал за коммуникации, юристов и финансы. С апреля 2022-го руководил холдингом Parimatch в Украине и мире, а зимой 2023-го стал управляющим партнером Energame, управляющей активами Parimatch.

В декабре 2023 года акционеры Energame уволили Максима Ляшко с должностей управляющего партнера и гендиректора группы компаний Parimatch. В настоящее время Ляшко является стратегическим директором Украино-швейцарской бизнес Ассоциации (USBA).