Колишній CEO Parimatch увійшов до ради директорів найстарішої української криптобіржі
Колишнього керівника бетінгової компанії Parimatch Максима Ляшка призначено членом ради директорів групи компаній Kuna, засновника найстарішої української криптобіржі. Про це LIGA.net повідомила пресслужба Kuna.
"Мaксим Ляшко, колишній керівний партнер Energame, а до цього один із керівників холдингу Parimatch, відсьогодні входить до команди у ролі директора ради директорів тa очолить комітет із питань регулювання та управління", – йдеться у релізі.
Засновник Kuna Михайло Чобанян продовжить своє керівництво як голова ради директорів та генеральний директор групи компаній.
З 2022 року Kuna виступaє співоргaнізaтором тa генерaльним спонсором міжнaродного бізнес-зaходу Lugano Business Forum у Швейцaрії.
Призначення Ляшка у Kuna назвали стратегічним кроком, оскільки найстаріша українська криптобіржа працює над проєктом Layer2State – побудови цифрової національної інфраструктури без географічних кордонів.
Також компанія готується до масштабування та глобальної експансії й відкриває європейське представництво у столиці Бельгії Брюсселі.
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Максим Ляшко у 2021 році був співдиректором бетінгової компанії Parimatch, відповідав за комунікації, юристів та фінанси. З квітня 2022-го керував холдингом Parimatch в Україні та світі, а взимку 2023-го став керівним партнером Energame, компанії, яка управляє активами Parimatch.
У грудні 2023 року акціонери Energame звільнили Максима Ляшка з посад керівного партнера та гендиректора групи компаній Parimatch. Нині Ляшко є стратегічним директором Україно-швейцарської бізнес Асоціації (USBA).
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