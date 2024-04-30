Колишній CEO Parimatch увійшов до ради директорів найстарішої української криптобіржі

Максим Ляшко. Фото - Kuna

Колишнього керівника бетінгової компанії Parimatch Максима Ляшка призначено членом ради директорів групи компаній Kuna, засновника найстарішої української криптобіржі. Про це LIGA.net повідомила пресслужба Kuna.

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"Мaксим Ляшко, колишній керівний партнер Energame, а до цього один із керівників холдингу Parimatch, відсьогодні входить до команди у ролі директора ради директорів тa очолить комітет із питань регулювання та управління", – йдеться у релізі.

Засновник Kuna Михайло Чобанян продовжить своє керівництво як голова ради директорів та генеральний директор групи компаній.

Довідка Kuna – перша криптовалютна біржа для користувачів з Укрaїни тa СНД, заснована у 2014 році. Навесні 2021-го Forbes оцінював стартап із близько $220 млн річного обороту у крипті у $50–100 млн.

Kuna – перша криптовалютна біржа для користувачів з Укрaїни тa СНД, заснована у 2014 році. Навесні 2021-го Forbes оцінював стартап із близько $220 млн річного обороту у крипті у $50–100 млн. З 2022 року Kuna виступaє співоргaнізaтором тa генерaльним спонсором міжнaродного бізнес-зaходу Lugano Business Forum у Швейцaрії.

Призначення Ляшка у Kuna назвали стратегічним кроком, оскільки найстаріша українська криптобіржа працює над проєктом Layer2State – побудови цифрової національної інфраструктури без географічних кордонів.

Також компанія готується до масштабування та глобальної експансії й відкриває європейське представництво у столиці Бельгії Брюсселі.

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Максим Ляшко у 2021 році був співдиректором бетінгової компанії Parimatch, відповідав за комунікації, юристів та фінанси. З квітня 2022-го керував холдингом Parimatch в Україні та світі, а взимку 2023-го став керівним партнером Energame, компанії, яка управляє активами Parimatch.

У грудні 2023 року акціонери Energame звільнили Максима Ляшка з посад керівного партнера та гендиректора групи компаній Parimatch. Нині Ляшко є стратегічним директором Україно-швейцарської бізнес Асоціації (USBA).