Что такое ETH ETF и что это значит для криптовалютного рынка

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Биржевой инвестиционный фонд ETF – это специальный финансовый инструмент, позволяющий отслеживать стоимость эфира, покупать и продавать акции на традиционных фондовых биржах. Это простой способ управления цифровыми активами напрямую без участия в рынке криптовалют.

Людей интересует не только курс биткоина, но и стоимость эфира – второй по значимости криптовалюты. Проще говоря, ETH на Ethereum дает доступ к стоимости без сложностей прямого владения.

В чем преимущества ETH ETF

Биржевой инвестиционный фонд ETH имеет массу преимуществ. Среди главных из них:

возможность торговли эфиром с помощью стандартных брокерских счетов на фондовых биржах – доступность;

регулирование и надзор, которые есть на традиционных финансовых рынках;

предельная простота: доступ к цене эфира без риска владения и защиты реальных монет;

диверсификация портфеля: дополнительный класс цифровых активов;

ликвидность для облегчения покупки и продажи акций на фондовом рынке.

И это только часть преимуществ и возможностей ETH ETF.

Влияние ETH ETF на криптовалютный рынок

Эфир называют криптовалютным серебром, так как это вторая по значимости цифровая валюта после биткоина. Планировалось, что ETH ETF будут одобрены вначале 2024 года, но рассмотрение перенесли.

Некоторые эксперты рынка отметили, что утверждения не стоит ожидать ранее конца 2025 года, но 23 мая восемь спотовых ETH ETF были одобрены для некоторых инвестиционных компаний:

Grayscale;

BlackRock;

Fidelity;

Ark;

Bitwise;

VanEck;

Franklin Templeton;

Invesco Galaxy.

По предварительным прогнозам, торги начнутся не ранее, чем через несколько недель. Спотовые эфиры будут размещены на биржах в июле-августе.

Даже на фоне слухов об одобрении ETH ETF, стоимость цифрового серебра выросла на 12%. В кратчайшие сроки эфир прибавил более 300 долларов и начал стоить почти 4 тысячи долларов, и даже превысил этот показатель.

Стоит отметить, эфир за год прибавил в стоимости 103%, что тоже во многом связано с ожиданием одобрения ETH ETF.

Прогноз цены эфира на будущее

Многие эксперты криптовалютного рынка склоняются к тому, что одобрение Ethereum-ETH не просто привлечет инвестиции в криптоиндустрию, а это поможет существенно поднять эфир в цене. Приток капитала – это всегда новый импульс для роста стоимости.

Что касается перспектив курса, то по итогам опроса десятков финансовых экспертов, который провели в апреле 2024 года, все они ожидают существенного роста цены цифрового серебра.

Предварительные прогнозы аналитиков говорят о том, что уже в конце 2024 года курс вырастет почти до 6 тысяч долларов за токен. В будущем ожидается курс на уровне 8 тысяч, а к концу десятилетия эфир может достичь стоимости в 30000 долларов.

Таким образом, перспективы эфира далеко не исчерпаны. Каждому трейдеру необходимо иметь в криптовалютном кошельке эти токены, ведь это один из наиболее перспективных вариантов. Конечно, и эксперты могут ошибаться, но все указывает на то, что цифровое серебро будет расти в цене.