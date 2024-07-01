Що таке ETH ETF і що це означає для криптовалютного ринку

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Біржовий інвестиційний фонд ETF – це спеціальний фінансовий інструмент, що дає змогу відстежувати вартість ефіру, купувати і продавати акції на традиційних фондових біржах. Це простий спосіб управління цифровими активами безпосередньо без участі в ринку криптовалют.

Людей цікавить не тільки курс біткоїна, а й вартість ефіру – другої за значимістю криптовалюти. Простіше кажучи, ETH на Ethereum дає доступ до вартості без складнощів прямого володіння.

У чому переваги ETH ETF

Біржовий інвестиційний фонд ETH має масу переваг. Серед головних з них:

можливість торгівлі ефіром за допомогою стандартних брокерських рахунків на фондових біржах – доступність;

регулювання і нагляд, які є на традиційних фінансових ринках;

гранична простота: доступ до ціни ефіру без ризику володіння і захисту реальних монет;

диверсифікація портфеля: додатковий клас цифрових активів;

ліквідність для полегшення купівлі та продажу акцій на фондовому ринку.

І це тільки частина переваг і можливостей ETH ETF.

Вплив ETH ETF на криптовалютний ринок

Ефір називають криптовалютним сріблом, оскільки це друга за значимістю цифрова валюта після біткоїна. Планували, що ETH ETF схвалять на початку 2024 року, але розгляд перенесли.

Деякі експерти ринку зазначили, що затвердження не варто очікувати раніше кінця 2025 року, але 23 травня вісім спотових ETH ETF було схвалено для деяких інвестиційних компаній:

Grayscale;

BlackRock;

Fidelity;

Ark;

Bitwise;

VanEck;

Franklin Templeton;

Invesco Galaxy.

За попередніми прогнозами, торги почнуться не раніше, ніж через кілька тижнів. Спотові ефіри будуть розміщені на біржах у липні-серпні.

Навіть на тлі чуток про схвалення ETH ETF, вартість цифрового срібла зросла на 12%. У найкоротші терміни ефір додав понад 300 доларів і почав коштувати майже 4 тисячі доларів, і навіть перевищив цей показник.

Варто зазначити, ефір за рік додав у вартості 103%, що теж багато в чому пов'язано з очікуванням схвалення ETH ETF.

Прогноз ціни ефіру на майбутнє

Багато експертів криптовалютного ринку схиляються до того, що схвалення Ethereum-ETH не просто приверне інвестиції в криптоіндустрію, а це допоможе істотно підняти ефір у ціні. Приплив капіталу – це завжди новий імпульс для зростання вартості.

Щодо перспектив курсу, то за підсумками опитування десятків фінансових експертів, яке провели у квітні 2024 року, всі вони очікують істотного зростання ціни цифрового срібла.

Попередні прогнози аналітиків говорять про те, що вже наприкінці 2024 року курс зросте майже до 6 тисяч доларів за токен. У майбутньому очікується курс на рівні 8 тисяч, а до кінця десятиліття ефір може досягти вартості в 30000 доларів.

Таким чином, перспективи ефіру далеко не вичерпані. Кожному трейдеру необхідно мати в криптовалютному гаманці ці токени, адже це один із найперспективніших варіантів. Звісно, й експерти можуть помилятися, але все вказує на те, що цифрове срібло зростатиме в ціні.