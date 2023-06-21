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Последние несколько лет криптовалютные инвесторы пытаются найти альтернативные пути вложений. К счастью, блокчейн-технология предлагает широкие возможности не только в отношении покупки/продажи цифровых денег. Конечно, цена биткоина все еще остается наиболее актуальным вопросом для трейдеров, которые учитывают его при проведении торговых операций. Однако появление токенов NFT заставило обратить на них внимание многих пользователей, желающих найти новые источники прибыли.

Такие токены не следует рассматривать в разрезе обычных криптовалют, поскольку биткоин, эфир и другие монеты, хоть и являются уникальными проектами, но это лишь платежные средства. Что касается NFT, то его можно охарактеризовать как незаменимый токен, который скорее является коллекционным предметом, чем расходным средством.

Почему NFT-токены считают произведениями искусства?

Истории о том, как картинка в цифровом формате продавалась за десятки и даже сотни тысяч долларов, уже несколько лет разрывают медиапространство. Это и есть токены NFT. Но почему они настолько дорогие? Секрет в процессе их создания, который делает NFT уникальными:

разработчики берут за основу известную картинку, например, эпохи Ренессанса;

она зашифровывается с помощью технологии блокчейн;

файл с уникальным кодом остается у владельца, который может хранить картинку или выставить на продажу;

коллекционеры уникальных токенов хотят пополнить свои коллекции редкими NFT, поэтому готовы выложить немалые суммы за них.

Гарантией уникальности NFT является код, который и подтверждает оригинальность токена. Стоит отметить, что цифровизации поддаются не только изображения, но и видеофайлы или аудиодорожки. Например, футбольный клуб "Металлист" создал несколько токенов с нарезкой голов и опасных моментов прошлого сезона, которые разошлись между поклонниками команды.

NFT предоставляет широкое поле деятельности для художников и дизайнеров, которые могут создать собственный шедевр. Однако вам не обязательно уметь рисовать, чтобы ваш токен "выстрелил". Это может быть как серия картинок, объединенных одной темой, так и набор мемов с уникальным кодом.

Где можно использовать NFT-токен?

Как было сказано выше, помимо коллекционных изданий, существуют незаменимые токены, выпускаемые для привлечения интереса фанатов. Такой прием использует множество спортивных команд по всему миру, предлагая болельщикам уникальный продукт в виде картинок с игроками или нарезок видео.

Сегодня немалую популярность набирают NFT в сфере видеоигр. Они позволяют геймерам:

осуществлять настройку определенных механизмов игры;

регулировать правила и даже создавать мини-игры внутри больших релизов;

улучшать взаимодействие между игроками.

Если раньше аватары и скины на персонажа в игре были доступны каждому, хотя последние и нужно было покупать, то сегодня геймеры могут получить уникальный артефакт. Особой популярностью пользуются эксклюзивные аватары, которые игрок может применять в нескольких играх, что повысит его узнаваемость среди комьюнити.

Немалого прогресса NFT-токены достигли и в сфере финансов. Их часто используют для копирования банковских карт, которые невозможно подделать. И главное, технология позволяет не только покупать и продавать незаменимые токены, но и создавать их. Продать собственный шедевр или стать владельцем интересных токенов можно на площадке Binance NFT, которая предлагает широкий выбор уникальных файлов.