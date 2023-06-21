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Останні кілька років криптовалютні інвестори намагаються знайти альтернативні шляхи вкладень. На щастя, блокчейн-технологія пропонує широкі можливості не тільки щодо купівлі/продажу цифрових грошей. Звичайно, ціна біткоїна все ще залишається найбільш актуальним питанням для трейдерів, які зважають на нього при проведенні торгових операцій. Проте поява токенів NFT змусила звернути на них увагу багатьох користувачів, які бажають знайти нові джерела прибутку.

Такі токени не слід розглядати в розрізі звичайних криптовалют, оскільки біткоїн, ефір та інші монети, хоч і є унікальними проєктами, але це лише платіжні засоби. Щодо NFT, то його можна схарактеризувати як незамінний токен, який скоріше є колекційним предметом, ніж витратним засобом.

Чому NFT-токени вважають витворами мистецтва?

Історії про те, як картинка в цифровому форматі продавалася за десятки та навіть сотні тисяч доларів, уже кілька років розривають медіапростір. Це і є токени NFT. Але чому вони настільки дорогі? Секрет у процесі їх створення, який робить NFT унікальними:

розробники беруть за основу відому картинку, наприклад, епохи Ренесансу;

вона зашифровується за допомогою технології блокчейн;

файл з унікальним кодом залишається у власника, який може зберігати картинку або виставити на продаж;

колекціонери унікальних токенів хочуть поповнити свої колекції рідкісними NFT, тому готові викласти чималі суми за них.

Гарантією унікальності NFT є код, який і підтверджує оригінальність токена. Варто зазначити, що цифровізації піддаються не лише зображення, а й відеофайли або аудіодоріжки. Наприклад, футбольний клуб "Металіст" створив кілька токенів з нарізкою голів та небезпечних моментів минулого сезону, які розійшлися між шанувальниками команди.

NFT надає широке поле діяльності для художників та дизайнерів, які можуть створити власний шедевр. Однак вам не обов'язково вміти малювати, щоб ваш токен "вистрілив". Це може бути як серія картинок, об'єднаних однією темою, так і набір мемів з унікальним кодом.

Де можна використовувати NFT-токен?

Як було сказано вище, крім колекційних видань, існують незамінні токени, що випускаються для залучення інтересу фанатів. Такий прийом використовує безліч спортивних команд по всьому світу, пропонуючи вболівальникам унікальний продукт у вигляді картинок із гравцями або нарізок відео.

Сьогодні чималу популярність набирають NFT у сфері відеоігор. Вони дають змогу геймерам:

здійснювати налаштування певних механізмів гри;

регулювати правила та навіть створювати мініігри всередині великих релізів;

покращувати взаємодію між гравцями.

Якщо раніше аватари та скіни на персонажа у грі були доступні кожному, хоча останні і потрібно було купувати, то сьогодні геймери мають змогу отримати унікальний артефакт. Особливою популярністю користуються ексклюзивні аватари, які гравець може застосовувати у кількох іграх, що підвищить його впізнаваність серед ком'юніті.

Чималого прогресу NFT-токени досягли й у сфері фінансів. Їх часто використовують для копіювання банківських карток, які неможливо підробити. І головне, технологія дозволяє не тільки купувати та продавати незамінні токени, а й створювати їх. Продати власний шедевр або стати власником цікавих токенів можна на майданчику Binance NFT, який пропонує широкий вибір унікальних файлів.