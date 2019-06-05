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05.06.2019, 10:01

е-гривня. НБУ пока не решился на выпуск цифровой валюты

е-гривня. НБУ пока не решился на выпуск цифровой валюты

В Нацбанке рассказали о перспективах выпуска электронной гривни

Национальный банк (НБУ) продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты, анализируя международный опыт, правовые аспекты и макроэкономический эффект, а также оптимальные бизнес-модели ее обращения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В рамках испытания технологии блокчейн-платформы в 2016-2018 гг. НБУ выпустил в обращение ограниченный объем е-гривни. Операции с ней тестировали рабочие группы, в которые вошли представители Нацбанка, Всемирного банка и компаний-волонтеров.

После тестирования НБУ пришел к ключевым выводам:

● е-гривня может стать альтернативой наличным, платежным картам и электронным деньгам. Ее преимущества - простота использования, доступность, безопасность (погашение и расчеты гарантируются Нацбанком) и скорость расчетов;

● е-гривня может стать так называемой disruptive technology (прорывная технология - ред.), поскольку может существенно изменить экосистему платежного рынка;

● внедрения е-гривни невозможно без значительных инвестиций, времени на модернизацию платежной инфраструктуры и популяризацию валюты среди населения;

● внедрение е-гривни возможно по двум моделям взаимодействия участников: централизованной или децентрализованной. Первая предполагает, что Нацбанк является единоличным эмитентом е-гривни, а коммерческие банки выполняют сервисные функции. Вторая дает возможность банкам и небанковским финучреждениям выпускать е-гривню под контролем НБУ;

● технология распределенных реестров (DLT, блокчейн) может использоваться как платформа для выпуска и обращения электронной гривни, однако основные преимущества технологии останутся незадействованными в случае применения централизованной модели выпуска е-гривни.

"Наше исследование дало нам не только практический опыт, но и поставило перед Национальным банком новые вопросы… Сегодня точных ответов на эти вопросы нет не только у нас, но и у других центробанков мира", - прокомментировал результаты пилотного проекта замглавы НБУ Сергей Холод.

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Теги: НБУ, е-гривня, электронная гривня
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