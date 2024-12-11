FT: у любимой криптовалюты преступников появился новый друг в Белом доме

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Миллиардер Говард Лютник, которого Дональд Трамп номинировал на должность министра торговли США, имеет тесные связи с Tether, компанией-эмитентом стейблкоина USDT. Об этом говорится в статье Financial Times.

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Стейблкоин Tether – самая торгуемая криптовалюта в мире. За первую половину года ее эмитент получил $5,2 млрд прибыли, что сопоставимо с крупнейшими банками мира.

При этом, по данным правоохранительных органов, Tether часто используется преступниками для отмывания денег. Ее используют наркокартели, северокорейские хакеры, иранские и русские шпионы, контрабандисты. Приблизительно 1,63% всех транзакций с использованием Tether (на сумму $19,3 млрд) использовались для незаконной деятельности, по оценке блокчейн-компании TRM Labs.

"Это самый популярный криптотокен в мире, который поддерживается всеми биржами, и он привязан к доллару США, поэтому колебания курса отсутствуют. Объем торгов огромен, что позволяет перемещать значительные суммы денег, не привлекая к себе лишнего внимания", — сказал Снир Леви, основатель и генеральный директор Nominis, платформы для анализа криптокошельков.

Потенциальный министр торговли США Говард Лютник тесно связан с Tether. Его компания Cantor Fitzgerald приобрела долю у Tether и не просто сотрудничает, но и управляет значительной частью ее резервов, которые теперь в основном хранятся в казначейских векселях США.

Благодаря поддержке Лютника объем эмиссии Tether вырос с $83 млрд в середине 2023 года до более чем $138 млрд в этом декабре 2024-го.

Недавно Лютник запустил инициативу по Tether, которая позволяет клиентам брать доллары в кредит под залог биткоинов. В октябре он сказал FT, что рассчитывает увеличить объем кредитов до $2 млрд.

Tether осуждает незаконное использование своей криптовалюты и подчеркивает, что все трансакции можно отследить.