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Футбольная криптовалюта: европейские клубы создали спекулятивный рынок виртуальных активов

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 17:05
Футбольная криптовалюта: европейские клубы создали спекулятивный рынок виртуальных активов - Фото
Фото: depositphotos.com

В топ-5 европейских футбольных лиг 24 клуба создали или планируют выпускать собственную криптовалюту для своих болельщиков, что уже сформировало спекулятивный и нерегулируемый рынок фанатских токенов. Об этом говорится в материале ВВС.   

По оценке платформы Socios, где торгуется большинство клубных криптовалют, объем этого квази-рынка оценивается в $1,9 млрд. Сумма продаж за все время его существования – $350 млн. 

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Некоторые клубы изначально выпускали токены для фанатов в рамках программы лояльности. Болельщик может за них "покупать" право выбирать песню на клубном стадионе или получать некоторые привилегии при покупке сезонных абонементов. 

Но большинство клубных виртуальных активов торгуются как криптовалюта, и их цена зависит от спроса и предложения. 

По данным исследования криптоаналитиков из Protos, самый большой объем продаж приходится на криптовалюту итальянского клуба Лацио – около $130 млн. 

Токены Манчестер Сити упали в цене на 70% с момента запуска. А рост цены криптовалют миланского Интера и турецкого Трабзонспора за год был выше, чем рост биткоина. 

В Protos отмечают, что активность данного вида виртуальных активов выше, чем можно было ожидать. Специфика рынка – на нем очень мало игроков (80% токенов держат клубы, чтобы контролировать цену). Поэтому ценовые колебания очень резкие, что привлекает спекулянтов. 

Более того, данный сегмент рынка не регулируется законодательно и риск потерять средства очень высок.  

СЕО Socios Макс Рабинович рассказал ВВС, что изначально платформа задумывалась как площадка для продажи токенов клубов в качестве сувениров. Но теперь она действует как криптобиржа. Клубные критповалюты давно вышли за ее пределы и торгуются на таких крупных криптобиржах как Binance и Bitci.  

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Роман Брыль
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