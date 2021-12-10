Футбольная криптовалюта: европейские клубы создали спекулятивный рынок виртуальных активов

В топ-5 европейских футбольных лиг 24 клуба создали или планируют выпускать собственную криптовалюту для своих болельщиков, что уже сформировало спекулятивный и нерегулируемый рынок фанатских токенов. Об этом говорится в материале ВВС.

По оценке платформы Socios, где торгуется большинство клубных криптовалют, объем этого квази-рынка оценивается в $1,9 млрд. Сумма продаж за все время его существования – $350 млн.

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Некоторые клубы изначально выпускали токены для фанатов в рамках программы лояльности. Болельщик может за них "покупать" право выбирать песню на клубном стадионе или получать некоторые привилегии при покупке сезонных абонементов.

Но большинство клубных виртуальных активов торгуются как криптовалюта, и их цена зависит от спроса и предложения.

По данным исследования криптоаналитиков из Protos, самый большой объем продаж приходится на криптовалюту итальянского клуба Лацио – около $130 млн.

Токены Манчестер Сити упали в цене на 70% с момента запуска. А рост цены криптовалют миланского Интера и турецкого Трабзонспора за год был выше, чем рост биткоина.

В Protos отмечают, что активность данного вида виртуальных активов выше, чем можно было ожидать. Специфика рынка – на нем очень мало игроков (80% токенов держат клубы, чтобы контролировать цену). Поэтому ценовые колебания очень резкие, что привлекает спекулянтов.

Более того, данный сегмент рынка не регулируется законодательно и риск потерять средства очень высок.

СЕО Socios Макс Рабинович рассказал ВВС, что изначально платформа задумывалась как площадка для продажи токенов клубов в качестве сувениров. Но теперь она действует как криптобиржа. Клубные критповалюты давно вышли за ее пределы и торгуются на таких крупных криптобиржах как Binance и Bitci.

21 января 2021 года бывший нападающий "Реала" Давид Барраль стал первым в мире футболистом, приобретенным за криптовалюту.

12 августа зарплата экс-нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в французском ПСЖ включает в себя выплаты в криптовалюте, специальных фанатских токенах.

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Роман Брыль

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